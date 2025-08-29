https://ria.ru/20250829/rossija-2038244792.html

Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам КНР

Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам КНР - РИА Новости, 29.08.2025

Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам КНР

Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T09:06:00+03:00

2025-08-29T09:06:00+03:00

2025-08-29T09:07:00+03:00

китай

россия

германия

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Из выданных за 8 месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысячи) и ОАЭ (42 тысяч)", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20250829/avtomobili-2038239593.html

китай

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, германия, игорь моргулов