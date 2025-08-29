Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам КНР - РИА Новости, 29.08.2025
09:06 29.08.2025
Посол России рассказал о выдаче электронных виз гражданам КНР
Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T09:06:00+03:00
2025-08-29T09:07:00+03:00
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Из выданных за 8 месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысячи) и ОАЭ (42 тысяч)", - сказал дипломат.
китай, россия, германия, игорь моргулов
Китай, Россия, Германия, Игорь Моргулов
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия за первые 8 месяцев 2025 года выдала гражданам Китая 220 тысяч электронных виз, больше, чем каким-либо другим иностранным гражданам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Из выданных за 8 месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысячи) и ОАЭ (42 тысяч)", - сказал дипломат.
