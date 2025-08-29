Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о работе России и КНР по созданию платежной системы - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/rossija-2038235951.html
Посол рассказал о работе России и КНР по созданию платежной системы
Посол рассказал о работе России и КНР по созданию платежной системы - РИА Новости, 29.08.2025
Посол рассказал о работе России и КНР по созданию платежной системы
Москва и Пекин работают над формированием независимой платежной инфраструктуры, чтобы Запад не мог диктовать свои условия, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T07:09:00+03:00
2025-08-29T07:09:00+03:00
россия
москва
пекин
игорь моргулов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Москва и Пекин работают над формированием независимой платежной инфраструктуры, чтобы Запад не мог диктовать свои условия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой платежной инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что Россия, как известно, продвигает свою систему передачи финансовых сообщений, у китайских партнеров – собственная трансграничная платежная система CIPS, участниками которой уже являются многие российские банки. "Выдвинут ряд профильных инициатив в рамках БРИКС. Убежден, что с учетом значимости данной проблематики интенсивность такой совместной работы со временем будет только возрастать", - добавил посол.
https://ria.ru/20250829/posol-2038234924.html
россия
москва
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_2d635f2ada733d4cca40c455957827b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, пекин, игорь моргулов, брикс
Россия, Москва, Пекин, Игорь Моргулов, БРИКС
Посол рассказал о работе России и КНР по созданию платежной системы

Моргулов: РФ и Китай работают над созданием независимой платежной инфраструктуры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Москва и Пекин работают над формированием независимой платежной инфраструктуры, чтобы Запад не мог диктовать свои условия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой платежной инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере", - сказал дипломат.
Моргулов отметил, что Россия, как известно, продвигает свою систему передачи финансовых сообщений, у китайских партнеров – собственная трансграничная платежная система CIPS, участниками которой уже являются многие российские банки.
"Выдвинут ряд профильных инициатив в рамках БРИКС. Убежден, что с учетом значимости данной проблематики интенсивность такой совместной работы со временем будет только возрастать", - добавил посол.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Россия и Китай могут выйти на новые горизонты взаимодействия, убежден посол
Вчера, 06:52
 
РоссияМоскваПекинИгорь МоргуловБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала