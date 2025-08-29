https://ria.ru/20250829/rossija-2038235951.html
Посол рассказал о работе России и КНР по созданию платежной системы
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Москва и Пекин работают над формированием независимой платежной инфраструктуры, чтобы Запад не мог диктовать свои условия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой платежной инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что Россия, как известно, продвигает свою систему передачи финансовых сообщений, у китайских партнеров – собственная трансграничная платежная система CIPS, участниками которой уже являются многие российские банки. "Выдвинут ряд профильных инициатив в рамках БРИКС. Убежден, что с учетом значимости данной проблематики интенсивность такой совместной работы со временем будет только возрастать", - добавил посол.
россия, москва, пекин, игорь моргулов, брикс
