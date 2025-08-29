https://ria.ru/20250829/rospotrebnadzor-2038216432.html

Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному выбору орехов

2025-08-29T00:25:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам о пользе орехов и дал рекомендации по их правильному выбору и употреблению, подчеркнув, что при покупке стоит обратить особое внимание на внешний вид плода, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "При выборе орехов в магазине или на рынке обращайте внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налета, дырочек, сколов и плесени. Если вы покупаете очищенные орехи, отдавайте предпочтение цельным ядрам, издающим характерный хруст. От вялых и сморщенных орехов лучше отказаться. Если вы покупаете грецкий орех, потрясите его у уха: если слышен стук, орех уже сухой и старый", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что орехи следует приобретать только у проверенных продавцов, убедившись в наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. "Орехи стоит есть несколько раз в неделю небольшими порциями, сочетая их с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами. Хранить орехи следует в герметичной таре в сухом месте. Срок годности обычно не превышает полугода", - говорится в сообщении. Уточняется, что в группу орехов входят фундук, миндаль, фисташки, кешью, кедровый и грецкий орех. Часто к орехам причисляют и арахис, но это неверно: он относится к бобовым. В пресс-службе подчеркнули, что орехи очень питательны и калорийны, содержат макро- и микроэлементы, витамины В1, В2, РР и Е, жирные кислоты, в том числе омега-3. Орехи активируют работу мозга, являются источником энергии и быстро насыщают организм полезными веществами. Роспотребнадзор рекомендует также придерживаться принципов сбалансированного питания, тогда орехи принесут пользу.

