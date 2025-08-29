Рейтинг@Mail.ru
МИД: гарантии безопасности для Украины требуют мирного урегулирования
12:43 29.08.2025 (обновлено: 12:50 29.08.2025)
МИД: гарантии безопасности для Украины требуют мирного урегулирования
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а результатом мирного урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются. Они ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях. Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности - это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.
2025
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а результатом мирного урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются. Они ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях. Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности - это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.
