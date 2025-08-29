https://ria.ru/20250829/rezultat-2038304069.html

МИД: гарантии безопасности для Украины требуют мирного урегулирования

МИД: гарантии безопасности для Украины требуют мирного урегулирования - РИА Новости, 29.08.2025

МИД: гарантии безопасности для Украины требуют мирного урегулирования

29.08.2025

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а результатом мирного урегулирования, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются. Они ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях. Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности - это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.

