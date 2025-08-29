https://ria.ru/20250829/rezhim-2038312730.html
Песков заявил о важности дискретного режима в урегулировании на Украине
В интересах украинского урегулирования важно вести работу в дискретном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В интересах украинского урегулирования важно вести работу в дискретном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования (на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ред.), но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно, ибо в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", - сказал Песков журналистам. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
