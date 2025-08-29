https://ria.ru/20250829/rezhim-2038312730.html

Песков заявил о важности дискретного режима в урегулировании на Украине

Песков заявил о важности дискретного режима в урегулировании на Украине - РИА Новости, 29.08.2025

Песков заявил о важности дискретного режима в урегулировании на Украине

В интересах украинского урегулирования важно вести работу в дискретном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:25:00+03:00

2025-08-29T13:25:00+03:00

2025-08-29T13:25:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В интересах украинского урегулирования важно вести работу в дискретном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования (на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ред.), но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно, ибо в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", - сказал Песков журналистам. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038293317.html

россия

сша

аляска

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, украина