Песков заявил о важности дискретного режима в урегулировании на Украине - РИА Новости, 29.08.2025
13:25 29.08.2025
Песков заявил о важности дискретного режима в урегулировании на Украине
В интересах украинского урегулирования важно вести работу в дискретном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025
в мире
россия
сша
аляска
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
украина
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В интересах украинского урегулирования важно вести работу в дискретном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования (на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ред.), но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно, ибо в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", - сказал Песков журналистам. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Рогов рассказал, почему Украина сняла запрет для мужчин на выезд за границу
Вчера, 12:11
 
