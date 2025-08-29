Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 29.08.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.08.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

На территории Липецкой области отменили режим воздушной опасности

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
