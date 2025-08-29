https://ria.ru/20250829/rezhim-2038231891.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
