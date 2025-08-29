https://ria.ru/20250829/rets--2038287337.html

РЭЦ рассказал об участии в зарубежных выставках через "Мой экспорт"

РЭЦ рассказал об участии в зарубежных выставках через "Мой экспорт"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Зарубежные бизнес-миссии и выставки являются одним из самых действенных инструментов по продвижению продукции российских экспортеров на зарубежные рынки, с начала 2025 года уже 498 отечественных предприятий при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) приняли участие в 9 международных выставках и 7 бизнес-миссиях по всему миру, сообщает центр."По итогу мероприятий экспортерами уже заключены соглашения более чем на 4 миллиарда рублей, и эта сумма будет только расти, так как многие достигнутые договоренности в стадии проработки. Эта возможность доступна отечественным компаниям благодаря комплексному подходу РЭЦ и, в частности, удобным цифровым сервисам платформы "Мой экспорт". Так, сервис "Мероприятия" предоставляет предпринимателям простой и эффективный инструмент для поиска и организации участия в международных событиях", - говорится в сообщении.Раздел "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт" представляет собой удобный онлайн-каталог, где выставки и бизнес-миссии представлены в хронологическом порядке. Для оперативного поиска подходящего события экспортеры могут использовать гибкие фильтры: по названию мероприятия, дате проведения, стране проведения, отраслевой принадлежности, целевому рынку сбыта.Каждая карточка мероприятия содержит исчерпывающую информацию: специализация события, ключевые даты (проведения мероприятия и окончания регистрации), а также подробные условия софинансирования затрат со стороны РЭЦ и объем доступной поддержки, что позволяет компаниям заранее планировать свой бюджет и участие.РЭЦ за последние годы расширяет географию поддерживаемых мероприятий, откликаясь на вызовы времени и экспортеров. Растет количество мероприятий в Юго-Восточной и Центральной Азии, латиноамериканском регионе, Африке, активнее идет работа со странами СНГ.При участии в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортер получает поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и другую помощь. На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.Например, волгоградский производитель инновационных жидких керамических теплоизоляционных покрытий получил престижную сертификацию TÜV для нефтегазового сектора Саудовской Аравии. Этот экспортный успех, рассказали в компании, стал прямым результатом работы под брендом "Сделано в России": именно во время двух бизнес-миссий в Саудовской Аравии и Китае официальный представитель презентовал инновационные покрытия руководству нефтяного гиганта Saudi Aramco. Это личное знакомство, организованное в рамках национального бренда, инициировало многомесячный процесс аудитов и испытаний, завершившийся в итоге получением разрешения."Данный сертификат - это доказательство востребованности и высочайшего качества российских технологий. А отправной точкой стала именно презентация под флагом "Сделано в России". Сертификат получен, начало работы с мировым лидером нефти газа положено. Легитимный доступ на объекты ключевого игрока региона подтверждает, что национальный бренд работает, открывая российским предприятиям двери на самые закрытые и требовательные рынки", - прокомментировал основатель и руководитель компании Александр Бояринцев.Начинающим экспортерам участие в зарубежных выставочных мероприятиях позволяет получить опыт презентации своих товаров и услуг на международном уровне, наладить контакты с партнерами из других стран. Зарубежные мероприятия познакомят с последними трендами и достижениями в профильной отрасли на мировом рынке, открывают экспортерам новые перспективы развития сети профессиональных контактов.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

