https://ria.ru/20250829/putin-2038384746.html

Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке

Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке - РИА Новости, 29.08.2025

Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке

Президент России Владимир Путин во время поездки во Владивосток проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:48:00+03:00

2025-08-29T17:48:00+03:00

2025-08-29T17:48:00+03:00

экономика

россия

владивосток

дальний восток

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970590595_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_a499e7ec611f601549e945c35399cfc7.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки во Владивосток проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, сообщили в пресс-службе Кремля. "В ходе поездки внимание Владимира Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. В частности, в ходе посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видео-конференц-связи будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250829/putin-2038381335.html

россия

владивосток

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, дальний восток, владимир путин