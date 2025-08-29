https://ria.ru/20250829/putin-2038384746.html
Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке
Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке - РИА Новости, 29.08.2025
Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке
Президент России Владимир Путин во время поездки во Владивосток проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:48:00+03:00
2025-08-29T17:48:00+03:00
2025-08-29T17:48:00+03:00
экономика
россия
владивосток
дальний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970590595_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_a499e7ec611f601549e945c35399cfc7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки во Владивосток проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, сообщили в пресс-службе Кремля. "В ходе поездки внимание Владимира Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. В частности, в ходе посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видео-конференц-связи будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250829/putin-2038381335.html
россия
владивосток
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970590595_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e9b2de88ed279711eeb80f912f5d0b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, дальний восток, владимир путин
Экономика, Россия, Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке
Кремль: Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке