17:48 29.08.2025
Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке
экономика
россия
владивосток
дальний восток
владимир путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки во Владивосток проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, сообщили в пресс-службе Кремля. "В ходе поездки внимание Владимира Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. В частности, в ходе посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видео-конференц-связи будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки во Владивосток проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе поездки внимание Владимира Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. В частности, в ходе посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видео-конференц-связи будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО", - говорится в сообщении.
Путин встретится с губернатором Приморского края
Вчера, 17:40
 
ЭкономикаРоссияВладивостокДальний ВостокВладимир Путин
 
 
