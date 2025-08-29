Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 29.08.2025 (обновлено: 18:13 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/putin-2038380856.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Уход композитора Родиона Щедрина - невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, отметил в соболезновании родным и близким президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:38:00+03:00
2025-08-29T18:13:00+03:00
родион щедрин
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038325922_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_07076ab007570a37d1266efece76445b.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уход композитора Родиона Щедрина - невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, отметил в соболезновании родным и близким президент РФ Владимир Путин."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Родиона Константиновича Щедрина. Уход Родиона Щедрина – тяжёлая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком. По словам президента, Щедрин беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством."Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, в наших сердцах", - добавил президент.
https://ria.ru/20250829/schedrin-2038340011.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038325922_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2dd86b3aedce4e61129218a703f39d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
родион щедрин, россия, владимир путин, общество
Родион Щедрин, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Композитор Родион Щедрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уход композитора Родиона Щедрина - невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, отметил в соболезновании родным и близким президент РФ Владимир Путин.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Родиона Константиновича Щедрина. Уход Родиона Щедрина – тяжёлая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком. По словам президента, Щедрин беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством.
"Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, в наших сердцах", - добавил президент.
Цветы в память о композиторе Родионе Щедрине в фойе исторического здания Большого театра - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Первые цветы в память о Щедрине появились в Большом театре
Вчера, 15:02
 
Родион ЩедринРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала