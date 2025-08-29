https://ria.ru/20250829/putin-2038380856.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Уход композитора Родиона Щедрина - невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, отметил в соболезновании родным и близким президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:38:00+03:00
2025-08-29T17:38:00+03:00
2025-08-29T18:13:00+03:00
родион щедрин
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038325922_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_07076ab007570a37d1266efece76445b.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уход композитора Родиона Щедрина - невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, отметил в соболезновании родным и близким президент РФ Владимир Путин."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Родиона Константиновича Щедрина. Уход Родиона Щедрина – тяжёлая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком. По словам президента, Щедрин беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством."Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, в наших сердцах", - добавил президент.
https://ria.ru/20250829/schedrin-2038340011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038325922_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2dd86b3aedce4e61129218a703f39d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион щедрин, россия, владимир путин, общество
Родион Щедрин, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина
Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина