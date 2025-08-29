https://ria.ru/20250829/putin-2038380856.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

Уход композитора Родиона Щедрина - невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, отметил в соболезновании родным и близким президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:38:00+03:00

2025-08-29T17:38:00+03:00

2025-08-29T18:13:00+03:00

родион щедрин

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038325922_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_07076ab007570a37d1266efece76445b.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уход композитора Родиона Щедрина - невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, отметил в соболезновании родным и близким президент РФ Владимир Путин."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Родиона Константиновича Щедрина. Уход Родиона Щедрина – тяжёлая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком. По словам президента, Щедрин беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством."Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, в наших сердцах", - добавил президент.

https://ria.ru/20250829/schedrin-2038340011.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

родион щедрин, россия, владимир путин, общество