Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 29.08.2025 (обновлено: 15:10 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/putin-2038328181.html
Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ
Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ - РИА Новости, 29.08.2025
Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T14:27:00+03:00
2025-08-29T15:10:00+03:00
снг
владимир путин
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038327012_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5a2d21bbdb186da6611a1100c4a537ed.png
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ."Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", — сказал он. Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие:Десятого октября в Душанбе состоится саммит глав государств — членов СНГ. Предварять встречу будет Совет министров иностранных дел Содружества.В конце декабря 2024 года прошла неформальная встреча глав государств Содружества. На ней Путин обратил внимание на рост совокупного ВВП. По итогам года он составил более 4,5%. Президент выразил уверенность, что Содружество будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.
https://ria.ru/20250621/putin-2024457154.html
https://ria.ru/20250605/sng-2021013738.html
https://ria.ru/20250605/sng-2020847083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Обсуждалась работа на пространстве СНГ.
2025-08-29T14:27
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038327012_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25b677631bff546fe9c79a17bb7f661f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снг, владимир путин, сергей лавров, россия
СНГ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия

Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", — сказал он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Путин призвал наращивать взаимодействие спецслужб в рамках СНГ
21 июня, 10:07
Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие:
  • председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко;
  • заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
  • руководитель администрации президента Антон Вайно;
  • секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников;
  • директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Церемония фотографирования перед заседанием Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мишустин прокомментировал отношения России с партнерами по СНГ
5 июня, 08:17
Десятого октября в Душанбе состоится саммит глав государств — членов СНГ. Предварять встречу будет Совет министров иностранных дел Содружества.
В конце декабря 2024 года прошла неформальная встреча глав государств Содружества. На ней Путин обратил внимание на рост совокупного ВВП. По итогам года он составил более 4,5%. Президент выразил уверенность, что Содружество будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.
Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Совет глав правительств СНГ
5 июня, 01:06
 
СНГВладимир ПутинСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала