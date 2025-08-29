https://ria.ru/20250829/putin-2038328181.html

Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ

Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ - РИА Новости, 29.08.2025

Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ."Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", — сказал он. Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие:Десятого октября в Душанбе состоится саммит глав государств — членов СНГ. Предварять встречу будет Совет министров иностранных дел Содружества.В конце декабря 2024 года прошла неформальная встреча глав государств Содружества. На ней Путин обратил внимание на рост совокупного ВВП. По итогам года он составил более 4,5%. Президент выразил уверенность, что Содружество будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.

