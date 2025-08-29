Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", — сказал он.
Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие:
- председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко;
- заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
- руководитель администрации президента Антон Вайно;
- секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников;
- директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Десятого октября в Душанбе состоится саммит глав государств — членов СНГ. Предварять встречу будет Совет министров иностранных дел Содружества.
В конце декабря 2024 года прошла неформальная встреча глав государств Содружества. На ней Путин обратил внимание на рост совокупного ВВП. По итогам года он составил более 4,5%. Президент выразил уверенность, что Содружество будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.
Совет глав правительств СНГ
5 июня, 01:06