Путин проводит рабочие встречи по подготовке к поездке в Китай - РИА Новости, 29.08.2025
13:57 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/putin-2038320729.html
Путин проводит рабочие встречи по подготовке к поездке в Китай
2025-08-29T13:57:00+03:00
2025-08-29T13:57:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит рабочие встречи по подготовке к поездке в Китай и на Дальний Восток, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сказал журналистам, что глава государства в пятницу работает в Кремле. "Сегодня он проведет... рабочие встречи, в том числе и посвященные подготовке к предстоящей, начиная с воскресенья на этой неделе и до 5 сентября включительно, длительной командировке", - отметил он. Пресс-секретарь президента уточнил, что большая часть командировки пройдет в Китае, затем Путин перелетит во Владивосток, где займется делами Дальнего Востока и примет участие в пленарном заседании ВЭФ.
2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит рабочие встречи по подготовке к поездке в Китай и на Дальний Восток, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сказал журналистам, что глава государства в пятницу работает в Кремле.
«
"Сегодня он проведет... рабочие встречи, в том числе и посвященные подготовке к предстоящей, начиная с воскресенья на этой неделе и до 5 сентября включительно, длительной командировке", - отметил он.
Пресс-секретарь президента уточнил, что большая часть командировки пройдет в Китае, затем Путин перелетит во Владивосток, где займется делами Дальнего Востока и примет участие в пленарном заседании ВЭФ.
