https://ria.ru/20250829/putin-2038312089.html

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.08.2025

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:22:00+03:00

2025-08-29T13:22:00+03:00

2025-08-29T13:22:00+03:00

владимир путин

владимир зеленский

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_0:154:2979:1830_1920x0_80_0_0_f57afe5c61253880b079adca710ab5d4.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи российского лидера с Владимиром Зеленским. "(Путин - ред.) считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250530/peskov-2019941315.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, дмитрий песков