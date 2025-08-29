https://ria.ru/20250829/putin-2038312089.html
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.08.2025
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи российского лидера с Владимиром Зеленским. "(Путин - ред.) считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Песков: любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена