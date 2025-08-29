https://ria.ru/20250829/putin-2038310325.html
В Кремле ответили на вопрос о позиции Путина по встрече с Зеленским
Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Путин не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским