Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.08.2025
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент в Кремле. Сегодня он в середине дня проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
