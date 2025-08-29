Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кого Пугачева винит в своем отъезде из России - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 29.08.2025 (обновлено: 22:08 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/pugacheva-2038359743.html
СМИ раскрыли, кого Пугачева винит в своем отъезде из России
СМИ раскрыли, кого Пугачева винит в своем отъезде из России - РИА Новости, 29.08.2025
СМИ раскрыли, кого Пугачева винит в своем отъезде из России
Певица Алла Пугачева обвиняет своего мужа Максима Галкина* в их отъезде из России, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:38:00+03:00
2025-08-29T22:08:00+03:00
в мире
россия
израиль
украина
алла пугачева
московский городской суд
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева обвиняет своего мужа Максима Галкина* в их отъезде из России, пишет Telegram-канал SHOT.&quot;Как рассказал SHOT собеседник, близкий к семье, несмотря на всю &quot;инстаграмную** гармонию&quot;, Алла Борисовна неоднократно &quot;подкалывала&quot; мужа в ответственности за все происходящее в их семье&quot;, — говорится в публикации.Утверждается, что артистка также хотела, чтобы ее дети учились именно в России.В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ею россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023-го и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250826/prava-2037569543.html
https://ria.ru/20250711/ekrany-2028649804.html
россия
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6ff8bbb8ef52e9d0575f82209dcd29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, украина, алла пугачева, московский городской суд, facebook
В мире, Россия, Израиль, Украина, Алла Пугачева, Московский городской суд, Facebook
СМИ раскрыли, кого Пугачева винит в своем отъезде из России

SHOT: Пугачева винит Галкина в своем отъезде из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева обвиняет своего мужа Максима Галкина* в их отъезде из России, пишет Telegram-канал SHOT.
«

"Как рассказал SHOT собеседник, близкий к семье, несмотря на всю "инстаграмную** гармонию", Алла Борисовна неоднократно "подкалывала" мужа в ответственности за все происходящее в их семье", — говорится в публикации.

Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Пугачева может потерять права на свой товарный знак
26 августа, 03:30
Утверждается, что артистка также хотела, чтобы ее дети учились именно в России.
В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ею россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023-го и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.
Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Раймонд Паулс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Это показали все экраны": что рассказал Паулс о Пугачевой
11 июля, 19:15
 
В миреРоссияИзраильУкраинаАлла ПугачеваМосковский городской судFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала