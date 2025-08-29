СМИ раскрыли, кого Пугачева винит в своем отъезде из России

https://ria.ru/20250829/pugacheva-2038359743.html

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева обвиняет своего мужа Максима Галкина* в их отъезде из России, пишет Telegram-канал SHOT."Как рассказал SHOT собеседник, близкий к семье, несмотря на всю "инстаграмную** гармонию", Алла Борисовна неоднократно "подкалывала" мужа в ответственности за все происходящее в их семье", — говорится в публикации.Утверждается, что артистка также хотела, чтобы ее дети учились именно в России.В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ею россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023-го и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

