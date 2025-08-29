В Саратовской области судно столкнулось с сапом
СК начал проверку по факту столкновения судна с сапом вблизи Энгельса
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФЛодка "Гулянка", которая столкнулась с сапом в акватории Волгоградского водохранилища в Саратовской области
САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как лодка "Гулянка" столкнулась с сапом в акватории Волгоградского водохранилища в Саратовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Следствием установлено, что вечером 28 августа судоводитель, управляя маломерным судном - лодкой "Гулянка", двигаясь в акватории Волгоградского водохранилища, расположенного вблизи города Энгельса, совершил наезд на сапборд, на котором находились пассажиры. Пострадавшие получили телесные повреждения, от госпитализации в медицинское учреждение отказались", - сообщили в ведомстве.
Следователи проводят проверку по части 1.1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Сотрудник Западного МСУТ СК России осмотрел место происшествия, сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления причин и условий произошедшего.