https://ria.ru/20250829/proverka-2038352653.html

В Саратовской области судно столкнулось с сапом

В Саратовской области судно столкнулось с сапом - РИА Новости, 29.08.2025

В Саратовской области судно столкнулось с сапом

Следователи начали проверку после того, как лодка "Гулянка" столкнулась с сапом в акватории Волгоградского водохранилища в Саратовской области, сообщило... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T16:01:00+03:00

2025-08-29T16:01:00+03:00

2025-08-29T16:08:00+03:00

происшествия

россия

саратовская область

энгельс

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038353427_0:48:1497:890_1920x0_80_0_0_a4d691aba6766c8574310202207dd83e.jpg

САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как лодка "Гулянка" столкнулась с сапом в акватории Волгоградского водохранилища в Саратовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Следствием установлено, что вечером 28 августа судоводитель, управляя маломерным судном - лодкой "Гулянка", двигаясь в акватории Волгоградского водохранилища, расположенного вблизи города Энгельса, совершил наезд на сапборд, на котором находились пассажиры. Пострадавшие получили телесные повреждения, от госпитализации в медицинское учреждение отказались", - сообщили в ведомстве. Следователи проводят проверку по части 1.1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Сотрудник Западного МСУТ СК России осмотрел место происшествия, сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления причин и условий произошедшего.

https://ria.ru/20250829/suda-2038347156.html

россия

саратовская область

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саратовская область, энгельс, следственный комитет россии (ск рф)