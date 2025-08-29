https://ria.ru/20250829/programma-2038299103.html

Газпромбанк запустил акселерационную программу для технологических проектов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Газпромбанк запустил акселерационную программу, направленную на поддержку и развитие технологических решений для банковской отрасли и других высокотехнологичных секторов экономики, она включает три трека, сообщает пресс-служба банка. В зависимости от стадии и технологического направления лучшие проекты могут получить возможность запустить пилот на сумму до 10 миллионов рублей, привлечь финансирование от банка и инвестиционных фондов-партнеров на сумму от 30 до 500 миллионов рублей или сформировать продукты, готовые к работе с технологическим бизнесом и потенциальными инвесторами. Программа реализуется при участии фонда "Сколково". Участникам предоставляется доступ к менторской поддержке и отраслевой экспертизе, возможность сотрудничества с компаниями из инвестиционного портфеля Газпромбанка. В этом году программа включает три трека: "Финтех", "Диптех" и "Наука", каждый из которых ориентирован на разный уровень зрелости проектов — от стадии идеи до готового продукта с подтвержденным рыночным спросом. "Запуская эту акселерационную программу, мы делаем целенаправленные инвестиции в развитие российских технологий. Наша цель — создать инфраструктуру для трансфера перспективных разработок в реальную экономику. Программа открыта для проектов самого разного уровня — от смелой научной идеи до готового продукта с подтвержденным спросом. Мы уверены, что лучшие команды получат именно то, что нужно для роста: не просто финансирование, но также экспертизу, пилотные внедрения и прямой диалог с бизнес-заказчиками", — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс на форуме "Технопром-2025", его слова приводит пресс-служба. Трек "Финтех" акселератора направлен на технологические решения, которые можно внедрить внутри банка. Например, "Маркетинг и новые каналы продаж, развитие клиентского сервиса и оптимизация клиентского пути"; "Кибербезопасность, управление рисками, антифрод (внутренний, пользовательский, внешний, транзакционный)"; "Моделирование и скоринг, управление и работа с данными"; "Удобные и безопасные транзакции"; "Управление человеческим капиталом". В этот трек принимаются проекты от стадии MVP с подтвержденной работоспособностью прототипа. Технологический конкурс Диптех-проектов ориентирован на привлечение инвестиций компаниями, разрабатывающими передовые решения по таким направлениям, как "Новые технологии сбережения здоровья", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Космические технологии", "Новые атомные и энергетические технологии", "Новые материалы и химия", "Средства производства и автоматизации" и "Технологическое обеспечение биоэкономики". К участию приглашаются проекты, которые уже прошли стадию пилота или демонстрации в реальной среде и готовы к масштабированию. Трек акселератора "Наука" открыт для ранних проектов, основанных на научных разработках. Участие возможно даже на стадии идеи — при наличии потенциала для технологического роста и будущей коммерциализации. В трек "Наука" приглашаются университеты — участники программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и проекта "Передовые инженерные школы". Технологические направления проектов: "Новые материалы и химия (катализаторы, малотоннажная химия, нефтехимия, моделирование и синтез катализаторов)"; "Новые технологии сбережения здоровья (биомедтех, агротех, бионика, медицинские изделия)"; "Средства производства и автоматизации (производственные технологии, станкостроение)"; "Новые атомные и энергетические технологии (системы накопления энергии, электрохимия)"; "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки (космические технологии, плазменные двигатели, лазерная связь)"; "Экономика данных и цифровая трансформация (микроэлектроника, квантовые технологии)". Полный список направлений и критериев отбора представлен на официальном сайте программы. Участие — бесплатное и открыто для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в России. Программа реализуется в гибридном формате: ключевые активности проходят как в очном, так и онлайн форматах, а финальные презентации — на демо-дне в очной форме. При запуске акселератора организаторы опирались на успешный опыт предыдущего сезона и вывели его на новый уровень с расширенной программой и углубленной экспертизой. В прошлом году в программу подали заявки более 280 проектов по 14 направлениям. Эксперты Газпромбанка отобрали 20 финалистов, шесть из которых стали победителями. Все финалисты получили рекомендации по развитию продукта и провели встречи с профильными бизнес-заказчиками. По итогам акселератора два проекта уже запустили пилотные внедрения, еще пять находятся на стадии структурирования. Заявки принимаются до 10 октября в треки "Финтех" и "Диптех" и до 30 сентября в трек "Наука" через официальный сайт программы.

