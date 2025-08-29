Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/proekt-2038424563.html
В ГД внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак
В ГД внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак - РИА Новости, 29.08.2025
В ГД внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правоохранительным органам использовать наркотики в целях подготовки собак к их поиску, документ доступен в думской... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T22:30:00+03:00
2025-08-29T22:30:00+03:00
общество
россия
госдума рф
собаки
служебные собаки
животные
домашние животные
наркотики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_489:44:3067:1494_1920x0_80_0_0_38e9291b82c63d71e718b25e4a01002e.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правоохранительным органам использовать наркотики в целях подготовки собак к их поиску, документ доступен в думской электронной базе. Автором законопроекта выступило правительство РФ. Инициативой предлагается внести изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Как отмечается в пояснительной записке, ФЗ предлагается дополнить "новой статьей, устанавливающей, что хранение, перевозка, отпуск и использование наркотиков в целях подготовки животных к поиску наркотиков, уничтожение используемых в указанных целях наркотиков в органах Федеральной службы безопасности, органах внутренних дел, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ осуществляется без лицензии в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти". Отмечается, что в целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для их дрессировки и тренировки. "В целях реализации проектируемых положений предлагается внести изменения в статьи 14, 20, 21 и 23 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", устанавливающие возможность осуществления оборота наркотиков в указанных целях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20240824/sobaki-1968245496.html
https://ria.ru/20240901/kinolog-1969765543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c3dbe36df1919f5118fe6f4b687e486e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, собаки, служебные собаки, животные, домашние животные, наркотики, правительство рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Собаки, служебные собаки, Животные, домашние животные, Наркотики, Правительство РФ
В ГД внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак

Кабмин предложил разрешить тренировки служебных собак с применением наркотиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правоохранительным органам использовать наркотики в целях подготовки собак к их поиску, документ доступен в думской электронной базе.
Автором законопроекта выступило правительство РФ. Инициативой предлагается внести изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах".
Служебная собака - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Служебных собак научили обнаруживать беспилотники в воздухе
24 августа 2024, 15:48
Как отмечается в пояснительной записке, ФЗ предлагается дополнить "новой статьей, устанавливающей, что хранение, перевозка, отпуск и использование наркотиков в целях подготовки животных к поиску наркотиков, уничтожение используемых в указанных целях наркотиков в органах Федеральной службы безопасности, органах внутренних дел, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ осуществляется без лицензии в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти".
Отмечается, что в целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для их дрессировки и тренировки.
"В целях реализации проектируемых положений предлагается внести изменения в статьи 14, 20, 21 и 23 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", устанавливающие возможность осуществления оборота наркотиков в указанных целях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Служебные собаки во время тренировки в учебно-тренировочном центре - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Кинолог рассказал о "человеческих" профессиях собак
1 сентября 2024, 04:37
 
ОбществоРоссияГосдума РФСобакислужебные собакиЖивотныедомашние животныеНаркотикиПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала