Пилотный проект для молодых управленцев начнет работу в Коми

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Коми станет пилотным регионом России по созданию системы полного цикла подготовки управленцев по инициативе врио главы республики Ростислава Гольдштейна, сообщает пресс-служба его администрации. Новый проект руководитель региона обсудил с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации Андреем Полосиным. В Коми в качестве эксперта он принял участие в мотивационно-проектной сессии образовательной платформы "Коми – территория действий". В сессии приняло участие порядка 300 муниципальных и госслужащих, представителей бизнеса, выпускников вузов от 21 года до 35 лет из всех городов и районов. Руководитель региона отметил, что система госуправления в Коми нуждается в устойчивом кадровом резерве. На его формирование и будет направлен совместный с РАНХиГС проект. "Вы готовите замечательных специалистов. Но для нас важно еще и их дальнейшее сопровождение. Впервые в истории РАНХиГС будет отслеживаться вся цепочка: от подбора кандидатов, которые смогут себя реализовывать в муниципальной и госслужбе, в бизнес-проектах, до сопровождения их работы “на земле”", – подчеркнул Гольдштейн. Полосин заверил, что академия сможет составить программу для Коми. "Мы готовы обеспечить сильный состав преподавателей, которые смогут поработать с молодыми управленцами в Коми", – уточнил он. Гольдштейн предложил в качестве площадки региональный вуз – Коми республиканскую академию государственной службы и управления. Сами участники положительно оценили мотивационно-проектную сессию. Под наставничеством экспертов и членов регионального правительства они развили навыки командой работы, проектного менеджмента, публичных выступлений и самопрезентации. Обсудили также возможности коммуникации с руководителями региональных ведомств и предприятий, учились презентовать свои идеи по социально-экономическому развитию Коми. По итогам сессии участники смогут пройти отбор и войти в топ-100 резидентов платформы "Коми – территория действий". Каждый молодой северянин будет обучаться по персональному плану с прохождением образовательных модулей и работой над проектами. После обучения лидеры получат приглашения на ведущие позиции в органах госвласти и бизнес-структурах республики. В комментарии РИА Новости Гольдштейн отметил, что с Полосиным работал в 2002-2004 годах. "Республика входила во все топ-округа и страны. Здесь рождались смыслы, которые трансформировались в решения федерального правительства. Мы гордились республикой и сейчас гордимся. Мы должны вернуть этот статус в полном объеме. Поэтому связываю личные надежды с новым поколением управленцев нашего региона", – подчеркнул врио главы региона. Полосин добавил РИА Новости, что разработанное Гольдштейном образовательное решение нацелено на развитие Коми. "Речь о достижении Республикой таких высот, до которых и Татарстан не дотягивается... Проект "Коми – территория действий" - актуальное стратегическое решение, поскольку работа с молодёжью не просто в приоритете. Важна подготовка молодых специалистов – преемников, готовых принять на себя обязанности старших коллег", – сказал проректор РАНХиГС. Он также пояснил, что управленческая работа сложная, а ответственность системы власти перед людьми высочайшая. Поэтому постановка задач по формированию компетенций у молодых сотрудников органов власти – важный и новый шаг. "Таких решений в России мало. Опыт Коми может стать одним из передовых", - подытожил Полосин.

республика коми, россия, ростислав гольдштейн, общество