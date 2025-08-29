https://ria.ru/20250829/prigovory-2038229845.html

Давшие показания на Попова фигуранты дела о хищениях недовольны приговорами

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, давшие показания на бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, недовольны приговорами из-за их чрезмерной суровости, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к шести годам колонии, лишил его звания генерал-майора и государственных наград. Спустя месяц Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к пяти годам колонии Ахмедова, также лишив его наград. Суды признали их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот". Как следует из материалов, адвокаты обжаловали приговоры, указав, что назначенное наказание является чрезмерно суровым, тогда как фигуранты с самого начала признали вину, сотрудничали со следствием и давали подробные показания, изобличающие Попова и преступную деятельность.Шестеров и Ахмедов попросили суды рассмотреть их дела в особом порядке в надежде на более мягкое наказание, в ходе заседаний они заявляли, что не могли ослушаться Попова из-за его должности, боялись последствий, поэтому пошли на нарушение закона при строительстве на участке Попова сооружений за счет средств МО и парка. Сами они какую-либо выгоду не получили, подчеркивали обвиняемые. Ранее в СК заявили о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении генерала армии Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290, частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 292, пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 и частью 1 статьи 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Следствие установило, что Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ. Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. Как заявлял в ходе одного из заседаний Ахмедов, по указанию Попова в парке числились "мёртвые души". В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранившееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Вину он не признает.

