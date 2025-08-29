https://ria.ru/20250829/premera--2038362265.html

Премьера новой версии бродвейского мюзикла состоится в Москве 10 сентября

МОСКВА, 29 авг – пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Российскую адаптацию бродвейского хита представляет театральная компания Дмитрия Богачёва "Бродвей Москва" ("Призрак Оперы", "Шахматы", "Красавица и Чудовище", "Русалочка", Mamma Mia!, Chicago, оригинальные российские мюзиклы "Ничего не бойся, я с тобой" и "Последняя сказка"). Спектакль будет идти в театре "Маска". Оригинальная постановка на русском языке впервые была показана в Москве в 2019 году. За шесть лет "Первое свидание" посмотрели десятки тысяч зрителей, узнавая в героях мюзикла себя. Обновленное "Первое свидание" стало значительно современнее и зрелищнее. В новом сценическом решении используются красочные проекции на мультимедийном экране и декорации, воссоздающие интерьер модного бара, где по сюжету знакомятся герои. Диалоги также претерпели изменения: юмор теперь больше отвечает духу времени. Дмитрий Богачев, продюсер мюзикла: "В 2013 году я впервые увидел бродвейскую постановку First Date. Эта лёгкая, остроумная, одновременно откровенная и очень личная история сразу показалась мне близкой и понятной. Я подумал: она точно придется по душе нашим зрителям в Москве. Потому что в ней — что-то по-настоящему универсальное. Герои открываются друг другу прямо на ваших глазах, и вы вдруг узнаёте в них себя. Или — свою подругу. Соседа по лестничной клетке. Коллегу по работе. Я знаю многих успешных, состоявшихся людей, которые за внешней уверенностью скрывают тревожность, сомнения, страх быть непонятыми. Боятся показаться слабыми, но, как и все, мечтают — о настоящем друге, о любви, о близости. В моём советском детстве нас учили быть сильными, несгибаемыми, "железными", целеустремленными. Но ведь слабость, неуверенность, уязвимость — это так по-человечески. И так важно позволить себе быть настоящим". Прежде чем представить обновленный мюзикл российским зрителям, продюсеры проверили реакцию публики на гастролях "Первого свидания" в Китае этим летом – ежевечерние овации в огромных залах превратили надежду на успех в уверенность. Остроумную историю, покорившую Нью-Йорк, Токио, Лондон и Буэнос-Айрес, сочинили драматург Остин Уинсберг (сериалы "Сплетница", "Необыкновенный плейлист Зои") и авторы песен Алан Закари и Майкл Вайнер (сериал "Однажды в сказке", мюзикл "Из 13 в 30"). Над оригинальной российской постановкой работали известные профессионалы российского музыкального театра: режиссер Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, музыкальный руководитель Евгений Загот, сценограф и художник по свету Александр Сиваев, видеосценограф Ася Мухина. В центре сюжета — любовь в большом городе. Пути героев вряд ли бы пересеклись, если бы не свидание вслепую, устроенное их близкими. Неловкие паузы, смешные совпадения, неожиданные признания и голоса в голове — друзей, родных и даже "бывших" — "Первое свидание" оживает на глазах у зрителей в исполнении звезд московских мюзиклов Юлии Довганишиной ("Ничего не бойся, я с тобой", "Последняя сказка"), Андрея Бирина (Mamma Mia!, "Красавица и Чудовище", "Ничего не бойся, я с тобой", "Последняя сказка"), Елизаветы Пащенко ("Стиляги", "Принцесса цирка"), Евгения Пилюгина ("Шоу пошло не так"), Эльвины Мухутдиновой ("Норд-Ост", Mamma Mia!), Екатерины Лисоченко ("Красавица и Чудовище", "Поющие под дождём"), Алексея Петрова ("Анна Каренина"), Павла Стукалова ("Русалочка"), Владислава Гетце ("Ромео и Джульетта") и музыкального бэнда под управлением Евгения Загота ("Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой", "Последняя сказка"). Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

