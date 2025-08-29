Премьер Словакии назвал решение посетить Москву 9 мая правильным
Премьер Словакии Фицо назвал правильным решение посетить Москву 9 мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал правильным решением посетить 9 мая Москву по случаю празднования Дня Победы.
"Пока я буду премьер-министром Словакии, политика моего правительства будет словацкой и суверенной. Никто не будет мне говорить, куда я должен и не должен ехать. Думаю, что было правильным решением приехать в мае в Москву и поблагодарить прежде всего солдат Красной Армии за то, что они сделали", - сказал Фицо на торжественном мероприятии по случаю годовщины Словацкого национального восстания в пятницу.
"Да, несмотря на то, что мне говорят: "Роберт, ты не можешь, это плохо, это некрасиво", я сообщаю вам, что вечером в понедельник я сяду в самолет и отправлюсь на торжества по случаю конца Второй мировой войны в Китай, потому что Китай сыграл важную роль в окончании Второй мировой войны", - отметил Фицо.
Премьер добавил, что использует эту возможность и для встреч с государственными деятелями других стран, которые также будут в КНР.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 3 сентября Китайская Народная Республика проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Словакия 29 августа отмечает 81-ю годовщину Словацкого национального восстания. Этот день стал в республике государственным праздником и выходным днем. Главные торжества, как обычно, проходят в словацком городе Банска-Быстрица, который в 1944 году стал центром антифашистского движения.
