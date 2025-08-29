Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии назвал решение посетить Москву 9 мая правильным - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/premer-2038391547.html
Премьер Словакии назвал решение посетить Москву 9 мая правильным
Премьер Словакии назвал решение посетить Москву 9 мая правильным - РИА Новости, 29.08.2025
Премьер Словакии назвал решение посетить Москву 9 мая правильным
Премьер Словакии Роберт Фицо назвал правильным решением посетить 9 мая Москву по случаю празднования Дня Победы. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:11:00+03:00
2025-08-29T18:11:00+03:00
в мире
словакия
китай
москва
роберт фицо
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
БРАТИСЛАВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал правильным решением посетить 9 мая Москву по случаю празднования Дня Победы. "Пока я буду премьер-министром Словакии, политика моего правительства будет словацкой и суверенной. Никто не будет мне говорить, куда я должен и не должен ехать. Думаю, что было правильным решением приехать в мае в Москву и поблагодарить прежде всего солдат Красной Армии за то, что они сделали", - сказал Фицо на торжественном мероприятии по случаю годовщины Словацкого национального восстания в пятницу. Председатель правительства напомнил, что посещал военные кладбища в США и Франции, подчеркнув ценность каждой жертвы Второй мировой войны. "Да, несмотря на то, что мне говорят: "Роберт, ты не можешь, это плохо, это некрасиво", я сообщаю вам, что вечером в понедельник я сяду в самолет и отправлюсь на торжества по случаю конца Второй мировой войны в Китай, потому что Китай сыграл важную роль в окончании Второй мировой войны", - отметил Фицо. Премьер добавил, что использует эту возможность и для встреч с государственными деятелями других стран, которые также будут в КНР. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 3 сентября Китайская Народная Республика проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Словакия 29 августа отмечает 81-ю годовщину Словацкого национального восстания. Этот день стал в республике государственным праздником и выходным днем. Главные торжества, как обычно, проходят в словацком городе Банска-Быстрица, который в 1944 году стал центром антифашистского движения.
https://ria.ru/20250826/premer-2037673295.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034480211.html
словакия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, китай, москва, роберт фицо, шос
В мире, Словакия, Китай, Москва, Роберт Фицо, ШОС
Премьер Словакии назвал решение посетить Москву 9 мая правильным

Премьер Словакии Фицо назвал правильным решение посетить Москву 9 мая

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал правильным решением посетить 9 мая Москву по случаю празднования Дня Победы.
"Пока я буду премьер-министром Словакии, политика моего правительства будет словацкой и суверенной. Никто не будет мне говорить, куда я должен и не должен ехать. Думаю, что было правильным решением приехать в мае в Москву и поблагодарить прежде всего солдат Красной Армии за то, что они сделали", - сказал Фицо на торжественном мероприятии по случаю годовщины Словацкого национального восстания в пятницу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Фицо прокомментировал атаку на трубопровод "Дружба"
26 августа, 14:59
Председатель правительства напомнил, что посещал военные кладбища в США и Франции, подчеркнув ценность каждой жертвы Второй мировой войны.
"Да, несмотря на то, что мне говорят: "Роберт, ты не можешь, это плохо, это некрасиво", я сообщаю вам, что вечером в понедельник я сяду в самолет и отправлюсь на торжества по случаю конца Второй мировой войны в Китай, потому что Китай сыграл важную роль в окончании Второй мировой войны", - отметил Фицо.
Премьер добавил, что использует эту возможность и для встреч с государственными деятелями других стран, которые также будут в КНР.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 3 сентября Китайская Народная Республика проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Словакия 29 августа отмечает 81-ю годовщину Словацкого национального восстания. Этот день стал в республике государственным праздником и выходным днем. Главные торжества, как обычно, проходят в словацком городе Банска-Быстрица, который в 1944 году стал центром антифашистского движения.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Фицо заявил, что имеет право на свое мнение о конфликте на Украине
10 августа, 23:04
 
В миреСловакияКитайМоскваРоберт ФицоШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала