https://ria.ru/20250829/prakh-2038338025.html

Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией

Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией - РИА Новости, 29.08.2025

Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией

Завещание композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой развеять их прах над Россией будет исполнено, сказал РИА Новости председатель Совета Союза... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T14:58:00+03:00

2025-08-29T14:58:00+03:00

2025-08-29T14:58:00+03:00

культура

общество

россия

германия

москва

родион щедрин

александр чайковский

майя плисецкая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87642/02/876420290_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_b0e1a72564a20008cf7e110db8de93ea.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Завещание композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой развеять их прах над Россией будет исполнено, сказал РИА Новости председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93 году жизни в Германии сегодня ночью. Согласно совместному завещанию с его женой - Майей Плисецкой, их совместный прах будет развеян над Россией. "Никто не сомневался, что это будет выполнено. Я слышал, как сам Родион Константинович говорил о том, что он выполнит все, как было решено в соответствии с завещанием", - сказал Чайковский. Он добавил, что Щедрин был человеком, который поддерживал его с самых молодых лет. "Он был для меня главным ориентиром в жизни и в творчестве. Всю жизнь я учился у него. Сейчас я выполняю главное его завещание: ни на кого не обращать внимания и делать то, что ты сам решил и хочешь", - заключил Чайковский. Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году. Среди самых известных сочинений Щедрина — Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).

https://ria.ru/20250829/muzyka-2038298933.html

россия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, германия, москва, родион щедрин, александр чайковский, майя плисецкая