Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией
Искусство
Культура
 
14:58 29.08.2025
Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией
Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией - РИА Новости, 29.08.2025
Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией
Завещание композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой развеять их прах над Россией будет исполнено, сказал РИА Новости председатель Совета Союза... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Завещание композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой развеять их прах над Россией будет исполнено, сказал РИА Новости председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93 году жизни в Германии сегодня ночью. Согласно совместному завещанию с его женой - Майей Плисецкой, их совместный прах будет развеян над Россией. "Никто не сомневался, что это будет выполнено. Я слышал, как сам Родион Константинович говорил о том, что он выполнит все, как было решено в соответствии с завещанием", - сказал Чайковский. Он добавил, что Щедрин был человеком, который поддерживал его с самых молодых лет. "Он был для меня главным ориентиром в жизни и в творчестве. Всю жизнь я учился у него. Сейчас я выполняю главное его завещание: ни на кого не обращать внимания и делать то, что ты сам решил и хочешь", - заключил Чайковский. Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году. Среди самых известных сочинений Щедрина — Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).
Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией

Чайковский: прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией по завещанию

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМайя Плисецкая и ее супруг Родион Щедрин
Майя Плисецкая и ее супруг Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Майя Плисецкая и ее супруг Родион Щедрин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Завещание композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой развеять их прах над Россией будет исполнено, сказал РИА Новости председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский.
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93 году жизни в Германии сегодня ночью. Согласно совместному завещанию с его женой - Майей Плисецкой, их совместный прах будет развеян над Россией.
"Никто не сомневался, что это будет выполнено. Я слышал, как сам Родион Константинович говорил о том, что он выполнит все, как было решено в соответствии с завещанием", - сказал Чайковский.
Он добавил, что Щедрин был человеком, который поддерживал его с самых молодых лет.
"Он был для меня главным ориентиром в жизни и в творчестве. Всю жизнь я учился у него. Сейчас я выполняю главное его завещание: ни на кого не обращать внимания и делать то, что ты сам решил и хочешь", - заключил Чайковский.
Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году.
Среди самых известных сочинений Щедрина — Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).
Культура
 
 
