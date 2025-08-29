https://ria.ru/20250829/pozhar-2038240118.html
В Симферопольском районе Крыма потушили пожар
В Симферопольском районе Крыма потушили пожар - РИА Новости, 29.08.2025
В Симферопольском районе Крыма потушили пожар
Пожар в Симферопольском районе Крыма, где горела сухая трава, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
2025-08-29T08:14:00+03:00
2025-08-29T08:14:00+03:00
2025-08-29T08:22:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пожар в Симферопольском районе Крыма, где горела сухая трава, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.Вечером во вторник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что сухая растительность загорелась на площади порядка 70 гектаров между селами Равнополье и Кольчугино в Симферопольском районе Крыма, быстрому распространению огня способствовали сухая погода и ветер."Пожар в Симферопольском районе Крыма ликвидирован", - говорится в сообщении.
республика крым
россия
Новости
ru-RU
В Симферопольском районе Крыма потушили пожар
В Симферопольском районе Крыма потушили возгорание сухой травы