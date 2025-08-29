https://ria.ru/20250829/pozhar-2038240118.html

В Симферопольском районе Крыма потушили пожар

Пожар в Симферопольском районе Крыма, где горела сухая трава, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пожар в Симферопольском районе Крыма, где горела сухая трава, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.Вечером во вторник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что сухая растительность загорелась на площади порядка 70 гектаров между селами Равнополье и Кольчугино в Симферопольском районе Крыма, быстрому распространению огня способствовали сухая погода и ветер."Пожар в Симферопольском районе Крыма ликвидирован", - говорится в сообщении.

