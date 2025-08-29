Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Бельгии рассказали о сроках поставки Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 29.08.2025
10:51 29.08.2025 (обновлено: 11:37 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/postavka-2038264660.html
В Минобороны Бельгии рассказали о сроках поставки Украине истребителей F-16
Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее, заявил глава МО страны Тео Франкен. РИА Новости, 29.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее, заявил глава МО страны Тео Франкен. Посольства РФ в Бельгии 27 августа сообщало, что заявления МИД Бельгии о предстоящей поставке Украине истребителей F-16 и поддержке Киева в вопросе вступления в НАТО окончательно загоняют в тупик российско-бельгийские отношения. "В последние дни правительство решило выделить Украине новую военную помощь в размере 100 миллионов евро. Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее", - сказал Франкен по прибытии на неформальную встречу глав минобороны ЕС в Копенгагене.В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года. Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F -35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16 . Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16 , которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава МО Бельгии Франкен: истребители F-16 поставят Украине в ближайшее время

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее, заявил глава МО страны Тео Франкен.
Посольства РФ в Бельгии 27 августа сообщало, что заявления МИД Бельгии о предстоящей поставке Украине истребителей F-16 и поддержке Киева в вопросе вступления в НАТО окончательно загоняют в тупик российско-бельгийские отношения.
"В последние дни правительство решило выделить Украине новую военную помощь в размере 100 миллионов евро. Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее", - сказал Франкен по прибытии на неформальную встречу глав минобороны ЕС в Копенгагене.
В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.
Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F -35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16 .
Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16 , которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
