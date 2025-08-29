https://ria.ru/20250829/posol-2038255775.html
Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе
Создание научной станции на Луне представляет собой одно из ключевых направлений взаимодействия России и Китая в космосе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Создание научной станции на Луне представляет собой одно из ключевых направлений взаимодействия России и Китая в космосе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "В числе ключевых приоритетов совместной работы – реализация российско-китайского межправсоглашения о создании международной научной лунной станции и дальнейшая интернационализация данного проекта. Российской стороной рассматривается возможность разработки ядерной энергетической установки, предназначенной для запуска на Луну и обеспечения станции электроэнергией в период после 2030 года", - сказал Моргулов. По его словам, профильные организации России и Китая уже ведут технические консультации по данному проекту. "Применительно к освоению Луны хотел бы также отметить предоставление нам китайскими друзьями возможности размещения российской полезной нагрузки на космических аппаратах "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", запланированных к запуску на спутник Земли в 2026 и 2028 годах соответственно", - добавил посол.
