Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/posol-2038255775.html
Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе
Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе - РИА Новости, 29.08.2025
Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе
Создание научной станции на Луне представляет собой одно из ключевых направлений взаимодействия России и Китая в космосе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:23:00+03:00
2025-08-29T10:23:00+03:00
россия
луна
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966861637_370:0:2989:1473_1920x0_80_0_0_e8847284d8fd8dc8e455d83fab9011ef.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Создание научной станции на Луне представляет собой одно из ключевых направлений взаимодействия России и Китая в космосе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "В числе ключевых приоритетов совместной работы – реализация российско-китайского межправсоглашения о создании международной научной лунной станции и дальнейшая интернационализация данного проекта. Российской стороной рассматривается возможность разработки ядерной энергетической установки, предназначенной для запуска на Луну и обеспечения станции электроэнергией в период после 2030 года", - сказал Моргулов. По его словам, профильные организации России и Китая уже ведут технические консультации по данному проекту. "Применительно к освоению Луны хотел бы также отметить предоставление нам китайскими друзьями возможности размещения российской полезной нагрузки на космических аппаратах "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", запланированных к запуску на спутник Земли в 2026 и 2028 годах соответственно", - добавил посол.
https://ria.ru/20250829/posol-2038252548.html
https://ria.ru/20250829/pekin-2038238695.html
россия
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966861637_707:0:2754:1535_1920x0_80_0_0_2f2555b1a7bc227eb26dc67e208aa2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луна, игорь моргулов
Россия, Луна, Игорь Моргулов
Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе

Моргулов назвал лунную станцию ключевым направлением работы с КНР в космосе

© AP Photo / Nardus EngelbrechtЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Создание научной станции на Луне представляет собой одно из ключевых направлений взаимодействия России и Китая в космосе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"В числе ключевых приоритетов совместной работы – реализация российско-китайского межправсоглашения о создании международной научной лунной станции и дальнейшая интернационализация данного проекта. Российской стороной рассматривается возможность разработки ядерной энергетической установки, предназначенной для запуска на Луну и обеспечения станции электроэнергией в период после 2030 года", - сказал Моргулов.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол России оценил сотрудничество с Китаем в области космоса
Вчера, 10:07
По его словам, профильные организации России и Китая уже ведут технические консультации по данному проекту.
"Применительно к освоению Луны хотел бы также отметить предоставление нам китайскими друзьями возможности размещения российской полезной нагрузки на космических аппаратах "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", запланированных к запуску на спутник Земли в 2026 и 2028 годах соответственно", - добавил посол.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Пекин и Москва продолжат развивать партнерство, заявили в МИД КНР
Вчера, 07:53
 
РоссияЛунаИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала