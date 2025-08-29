https://ria.ru/20250829/posol-2038255775.html

Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе

Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе - РИА Новости, 29.08.2025

Посол России назвал главное направление сотрудничества с КНР в космосе

Создание научной станции на Луне представляет собой одно из ключевых направлений взаимодействия России и Китая в космосе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T10:23:00+03:00

2025-08-29T10:23:00+03:00

2025-08-29T10:23:00+03:00

россия

луна

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966861637_370:0:2989:1473_1920x0_80_0_0_e8847284d8fd8dc8e455d83fab9011ef.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Создание научной станции на Луне представляет собой одно из ключевых направлений взаимодействия России и Китая в космосе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "В числе ключевых приоритетов совместной работы – реализация российско-китайского межправсоглашения о создании международной научной лунной станции и дальнейшая интернационализация данного проекта. Российской стороной рассматривается возможность разработки ядерной энергетической установки, предназначенной для запуска на Луну и обеспечения станции электроэнергией в период после 2030 года", - сказал Моргулов. По его словам, профильные организации России и Китая уже ведут технические консультации по данному проекту. "Применительно к освоению Луны хотел бы также отметить предоставление нам китайскими друзьями возможности размещения российской полезной нагрузки на космических аппаратах "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", запланированных к запуску на спутник Земли в 2026 и 2028 годах соответственно", - добавил посол.

https://ria.ru/20250829/posol-2038252548.html

https://ria.ru/20250829/pekin-2038238695.html

россия

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луна, игорь моргулов