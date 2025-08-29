https://ria.ru/20250829/posol-2038252548.html
Посол России оценил сотрудничество с Китаем в области космоса
Посол России оценил сотрудничество с Китаем в области космоса
игорь моргулов
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Сотрудничество в области космоса является важной частью стратегического взаимодействия России и Китая, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Многоплановое сотрудничество в области космоса – важная часть российско-китайского стратегического взаимодействия. Его отличительными чертами являются высокая степень доверительности и ненаправленность против интересов других космических держав", - сказал дипломат. Посол РФ подчеркнул, что Москва и Пекин с единых позиций выступают за мирное освоение космического пространства на основе международного космического права и уставных документов ООН, активно продвигают профильное взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС. "В целом убежден, что нашим странам суждено совместно вписать еще немало ярких страниц в историю освоения человечеством космического пространства", - отметил Моргулов. По словам дипломата, сегодня продвигается двустороннее взаимодействие в области изучения Венеры и Марса, астероидов и потенциально опасных космических объектов, организована проработка предложений по борьбе с космическим мусором.
