Посол России оценил сотрудничество с Китаем в области космоса - РИА Новости, 29.08.2025
10:07 29.08.2025
Посол России оценил сотрудничество с Китаем в области космоса
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Сотрудничество в области космоса является важной частью стратегического взаимодействия России и Китая, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Многоплановое сотрудничество в области космоса – важная часть российско-китайского стратегического взаимодействия. Его отличительными чертами являются высокая степень доверительности и ненаправленность против интересов других космических держав", - сказал дипломат. Посол РФ подчеркнул, что Москва и Пекин с единых позиций выступают за мирное освоение космического пространства на основе международного космического права и уставных документов ООН, активно продвигают профильное взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС. "В целом убежден, что нашим странам суждено совместно вписать еще немало ярких страниц в историю освоения человечеством космического пространства", - отметил Моргулов. По словам дипломата, сегодня продвигается двустороннее взаимодействие в области изучения Венеры и Марса, астероидов и потенциально опасных космических объектов, организована проработка предложений по борьбе с космическим мусором.
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Сотрудничество в области космоса является важной частью стратегического взаимодействия России и Китая, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Многоплановое сотрудничество в области космоса – важная часть российско-китайского стратегического взаимодействия. Его отличительными чертами являются высокая степень доверительности и ненаправленность против интересов других космических держав", - сказал дипломат.
Посол РФ подчеркнул, что Москва и Пекин с единых позиций выступают за мирное освоение космического пространства на основе международного космического права и уставных документов ООН, активно продвигают профильное взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС.
"В целом убежден, что нашим странам суждено совместно вписать еще немало ярких страниц в историю освоения человечеством космического пространства", - отметил Моргулов.
По словам дипломата, сегодня продвигается двустороннее взаимодействие в области изучения Венеры и Марса, астероидов и потенциально опасных космических объектов, организована проработка предложений по борьбе с космическим мусором.
