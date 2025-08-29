Посол назвал цель Запада в отношении Боснии и Герцеговины

https://ria.ru/20250829/posol-2038241659.html

БЕЛГРАД, 29 авг - РИА Новости. Цель Запада по отношению к Боснии и Герцеговины - превращение ее в централизованное государство, где ведущую роль будут играть боснийские мусульмане, а сербы лишатся своей автономии, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Вожделенная цель Запада и одного из народов Боснии и Герцеговины - это централизация Боснии и Герцеговины, где, естественно, большинство, это бошняки, боснийские мусульмане, будут играть основную определяющую роль", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Такую централизованную страну, по мнению Брюсселя, было бы проще привести в НАТО и Евросоюз. По его словам, устройство такого централизованного государства было бы "негативным и вредным для сербского народа в БиГ". "Равно как и для хорватского народа в БиГ, который тоже является меньшинством. Они равноправные народы, но по численности, естественно, в меньшинстве находящиеся (по отношению к бошнякам - ред.)", - отметил дипломат. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Затем суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в четверг заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в выборах президента Республики Сербской. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

