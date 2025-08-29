Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай могут выйти на новые горизонты взаимодействия, убежден посол - РИА Новости, 29.08.2025
06:52 29.08.2025
Россия и Китай могут выйти на новые горизонты взаимодействия, убежден посол
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай, несмотря на снижение двустороннего товарооборота в начале года, смогут выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов. "Убежден, что все эти проблемные моменты являются решаемыми, и мы сможем выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия", - сказал Моргулов, комментируя снижение товарооборота между Россией и Китаем. Дипломат подчеркнул, что практическую кооперацию едва ли стоит оценивать только сквозь призму товарообменной статистики, необходимо принимать во внимание общую картину экономического сотрудничества, включая ее важнейший - инвестиционный - компонент. "Ведь базу для расширения товарооборота формируют именно совместные проекты в самых различных конкретных областях", - добавил он. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай, несмотря на снижение двустороннего товарооборота в начале года, смогут выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов.
"Убежден, что все эти проблемные моменты являются решаемыми, и мы сможем выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия", - сказал Моргулов, комментируя снижение товарооборота между Россией и Китаем.
Дипломат подчеркнул, что практическую кооперацию едва ли стоит оценивать только сквозь призму товарообменной статистики, необходимо принимать во внимание общую картину экономического сотрудничества, включая ее важнейший - инвестиционный - компонент.
"Ведь базу для расширения товарооборота формируют именно совместные проекты в самых различных конкретных областях", - добавил он.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
