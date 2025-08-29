https://ria.ru/20250829/posol-2038234924.html

Россия и Китай могут выйти на новые горизонты взаимодействия, убежден посол

Россия и Китай могут выйти на новые горизонты взаимодействия, убежден посол - РИА Новости, 29.08.2025

Россия и Китай могут выйти на новые горизонты взаимодействия, убежден посол

Россия и Китай, несмотря на снижение двустороннего товарооборота в начале года, смогут выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия, заявил в... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T06:52:00+03:00

2025-08-29T06:52:00+03:00

2025-08-29T06:52:00+03:00

китай

россия

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай, несмотря на снижение двустороннего товарооборота в начале года, смогут выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов. "Убежден, что все эти проблемные моменты являются решаемыми, и мы сможем выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия", - сказал Моргулов, комментируя снижение товарооборота между Россией и Китаем. Дипломат подчеркнул, что практическую кооперацию едва ли стоит оценивать только сквозь призму товарообменной статистики, необходимо принимать во внимание общую картину экономического сотрудничества, включая ее важнейший - инвестиционный - компонент. "Ведь базу для расширения товарооборота формируют именно совместные проекты в самых различных конкретных областях", - добавил он. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250829/tovarooborot-2038234667.html

https://ria.ru/20250829/morgulov-2038230866.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, игорь моргулов