Посол рассказал, кто нужен Западу во главе Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 29.08.2025
06:45 29.08.2025
Посол рассказал, кто нужен Западу во главе Республики Сербской БиГ
БЕЛГРАД, 29 авг - РИА Новости. Западу нужен во главе Республики Сербской Боснии и Герцеговины более мягкий человек, чем ее нынешний президент Милорад Додик, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Разумеется, конечно. Конечно, конечно", - ответил Боцан-Харченко на вопрос, ставит ли такие цели Запад. Дипломат напомнил, что у Запада уже был такой опыт, когда во главе Республики Сербской стояли более лояльные ему люди. "Был период руководства, когда Республика Сербская довольно близко подходила к утрате своих полномочий. А Запад видел уже перспективу выхолащивания этих полномочий. Это уже было. И пришел тогда Додик в качестве премьер-министра на энтитетском уровне. Впоследствии (в качестве) президента Республики Сербской. Далее члена президиума БиГ", - напомнил посол. Он отметил также, что Запад уже давно борется с Додиком как с политиком. "На Додика накат давнишний, он уже отсчитывается, наверное, десятилетиями, уже не один год это происходит. Различные были способы его устранять, убирать с политической сцены. Заходы были и крупномасштабные, политические. Типа конституционной реформы, которая бы поменяла полномочия энтитетов, частей БиГ, Республики Сербской в первую очередь и так далее. Додик выстоял. Просто были попытки изъятия этих полномочий, переноса этих полномочий на общебоснийский уровень - тех (полномочий), которыми обладает энтитет. Разные были попытки с использованием вот этого института (назначаемого ООН) "высокого представителя", который уже в целом совершенно не актуален. Я уж не говорю про нынешнего человека, который не является легитимным "высоким представителем", - рассказал дипломат. В то же время Милорад Додик, по его оценкам, руководствуется национальными интересами Республики Сербской и интересами сотрудничества и взаимодействия Республики Сербской с Сербией. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Затем суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в четверг заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в выборах президента Республики Сербской. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на число свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
БЕЛГРАД, 29 авг - РИА Новости. Западу нужен во главе Республики Сербской Боснии и Герцеговины более мягкий человек, чем ее нынешний президент Милорад Додик, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Разумеется, конечно. Конечно, конечно", - ответил Боцан-Харченко на вопрос, ставит ли такие цели Запад.
Дипломат напомнил, что у Запада уже был такой опыт, когда во главе Республики Сербской стояли более лояльные ему люди.
"Был период руководства, когда Республика Сербская довольно близко подходила к утрате своих полномочий. А Запад видел уже перспективу выхолащивания этих полномочий. Это уже было. И пришел тогда Додик в качестве премьер-министра на энтитетском уровне. Впоследствии (в качестве) президента Республики Сербской. Далее члена президиума БиГ", - напомнил посол.
Он отметил также, что Запад уже давно борется с Додиком как с политиком.
"На Додика накат давнишний, он уже отсчитывается, наверное, десятилетиями, уже не один год это происходит. Различные были способы его устранять, убирать с политической сцены. Заходы были и крупномасштабные, политические. Типа конституционной реформы, которая бы поменяла полномочия энтитетов, частей БиГ, Республики Сербской в первую очередь и так далее. Додик выстоял. Просто были попытки изъятия этих полномочий, переноса этих полномочий на общебоснийский уровень - тех (полномочий), которыми обладает энтитет. Разные были попытки с использованием вот этого института (назначаемого ООН) "высокого представителя", который уже в целом совершенно не актуален. Я уж не говорю про нынешнего человека, который не является легитимным "высоким представителем", - рассказал дипломат.
В то же время Милорад Додик, по его оценкам, руководствуется национальными интересами Республики Сербской и интересами сотрудничества и взаимодействия Республики Сербской с Сербией.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Затем суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика.
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в четверг заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в выборах президента Республики Сербской.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на число свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
