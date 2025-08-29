https://ria.ru/20250829/posol-2038233469.html

Посол России оценил шансы восстановления диалога с Польшей

Посол России оценил шансы восстановления диалога с Польшей - РИА Новости, 29.08.2025

Посол России оценил шансы восстановления диалога с Польшей

Российская дипломатия не ставит перед собой нереальных задач в вопросе нормализации отношений с Польшей, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T06:31:00+03:00

2025-08-29T06:31:00+03:00

2025-08-29T06:31:00+03:00

в мире

польша

россия

варшава

сергей андреев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg

ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Российская дипломатия не ставит перед собой нереальных задач в вопросе нормализации отношений с Польшей, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Мы не ставим перед собой нереальных задач. Для того, чтобы нормализовывать наши отношения, необходима политическая воля обеих сторон. В настоящее время никаких признаков того, чтобы с польской стороны такая воля существовала, чтобы была готовность к нормализации наших отношений, мы не наблюдаем", - сказал посол. Он отметил, что российские дипломаты в настоящее время решают задачи, которые можно решить в сложившихся условиях. "Дипломатия, как и политика, это искусство возможного. Мы ставим перед собой и решаем те задачи, которые можно решать в нынешних условиях, которые отвечают интересам нашей страны", - сказал собеседник агентства. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250829/posol-2038227559.html

https://ria.ru/20250829/polsha-2038222354.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, варшава, сергей андреев