Посол России оценил шансы восстановления диалога с Польшей
ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Российская дипломатия не ставит перед собой нереальных задач в вопросе нормализации отношений с Польшей, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Мы не ставим перед собой нереальных задач. Для того, чтобы нормализовывать наши отношения, необходима политическая воля обеих сторон. В настоящее время никаких признаков того, чтобы с польской стороны такая воля существовала, чтобы была готовность к нормализации наших отношений, мы не наблюдаем", - сказал посол. Он отметил, что российские дипломаты в настоящее время решают задачи, которые можно решить в сложившихся условиях. "Дипломатия, как и политика, это искусство возможного. Мы ставим перед собой и решаем те задачи, которые можно решать в нынешних условиях, которые отвечают интересам нашей страны", - сказал собеседник агентства. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
