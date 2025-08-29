https://ria.ru/20250829/posol-2038232953.html
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол
29.08.2025
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Москва с пониманием относится к проявлению осторожности со стороны отдельных китайских экономоператоров на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "С пониманием относимся к тому, что отдельные китайские экономоператоры проявляют осторожность и стремятся обезопасить себя от "санкционной дубины", - сказал дипломат, говоря о санкционном давлении стран Запада на китайские компании и банки за "связи с Россией".
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол
