Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол

Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025

Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол

Москва с пониманием относится к проявлению осторожности со стороны отдельных китайских экономоператоров на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью... РИА Новости, 29.08.2025

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Москва с пониманием относится к проявлению осторожности со стороны отдельных китайских экономоператоров на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "С пониманием относимся к тому, что отдельные китайские экономоператоры проявляют осторожность и стремятся обезопасить себя от "санкционной дубины", - сказал дипломат, говоря о санкционном давлении стран Запада на китайские компании и банки за "связи с Россией".

