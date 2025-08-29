Рейтинг@Mail.ru
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/posol-2038232953.html
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол
Москва с пониманием относится к проявлению осторожности со стороны отдельных китайских экономоператоров на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:26:00+03:00
2025-08-29T06:26:00+03:00
в мире
россия
москва
китай
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998359452_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_83c240bd0032e1a6bdad98f7c15aedc4.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Москва с пониманием относится к проявлению осторожности со стороны отдельных китайских экономоператоров на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "С пониманием относимся к тому, что отдельные китайские экономоператоры проявляют осторожность и стремятся обезопасить себя от "санкционной дубины", - сказал дипломат, говоря о санкционном давлении стран Запада на китайские компании и банки за "связи с Россией".
https://ria.ru/20250829/kompanii-2038232039.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998359452_161:0:2829:2001_1920x0_80_0_0_a07dc541bcbcaf8fe9ba8b5c59163d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, китай, игорь моргулов
В мире, Россия, Москва, Китай, Игорь Моргулов
Россия понимает осторожность китайских экономоператоров, заявил посол

Моргулов: Россия понимает осторожность отдельных китайских экономоператоров

© Фото : пресс-служба посольстваИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : пресс-служба посольства
Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Москва с пониманием относится к проявлению осторожности со стороны отдельных китайских экономоператоров на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"С пониманием относимся к тому, что отдельные китайские экономоператоры проявляют осторожность и стремятся обезопасить себя от "санкционной дубины", - сказал дипломат, говоря о санкционном давлении стран Запада на китайские компании и банки за "связи с Россией".
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Компании КНР не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил посол
Вчера, 06:03
 
В миреРоссияМоскваКитайИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала