Посол прокомментировал обвинения Польши в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 29.08.2025
04:13 29.08.2025
Посол прокомментировал обвинения Польши в нарушении воздушного пространства
польша
россия
варшава
сергей андреев
анджей дуда
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870617982_0:48:662:420_1920x0_80_0_0_e1ccf1e43ab79708f12d4b7d87eda4c0.jpg
ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, Польша, вызывая российских дипломатов в МИД и вручая соответствующие ноты протеста, не предъявила никаких доказательств своим обвинениям "никогда и ни разу". "Собственно, это манера, которую западники взяли еще до начала специальной военной операции. Так было с делом Скрипалей в Великобритании, с другими ситуациями. Известный принцип highly likely - "весьма вероятно", что русские организовали какую-нибудь подрывную акцию. И этого "весьма вероятно" считается достаточным для вывода, что именно русские виноваты", - сказал Андреев. Он отметил, что от просьб предоставить доказательств польская сторона попросту отмахивается. "Когда мы просим предъявить нам какие-нибудь доказательства, от нас просто отмахиваются — мол, "вы сами знаете, что вы виноваты, и мы знаем, что вы виноваты, поэтому это есть установленный факт", - рассказал посол. Андреев напомнил, что польская сторона не стала отзывать ноту протеста, когда в 2022 году выяснилось, что двух польских граждан убила ракета, выпущенная украинскими военными. "Был известный случай, когда здесь упала украинская противоракета, убила двух польских граждан. Это было в 2022 году. Меня тогда в большой спешке вызвали в МИД, где-то около полуночи вручили ноту протеста. А уже той же ночью американцы сообщили, что это была украинская противоракета. Однако ноту протеста, которую мне вручили, отзывать не стали", - рассказал собеседник агентства. В случаях с ракетами на территории Польши, которые якобы "залетали и улетали", России также заявляли протесты без доказательств, добавил посол. "На днях упал и взорвался дрон где-то в Люблинском воеводстве. Нам прислали очередную ноту протеста, утверждалось, что БПЛА прилетел из Белоруссии. Теперь заместитель министра иностранных дел (Польши Владислав Теофил - ред.) Бартошевский заявляет, что он вроде бы прилетел с Украины. Вообще-то в таких серьезных вопросах, как у нас говорят, "тщательнее надо", - заключил Андреев. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
польша
россия
варшава
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Андреев
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Андреев. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
По его словам, Польша, вызывая российских дипломатов в МИД и вручая соответствующие ноты протеста, не предъявила никаких доказательств своим обвинениям "никогда и ни разу".
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
"Собственно, это манера, которую западники взяли еще до начала специальной военной операции. Так было с делом Скрипалей в Великобритании, с другими ситуациями. Известный принцип highly likely - "весьма вероятно", что русские организовали какую-нибудь подрывную акцию. И этого "весьма вероятно" считается достаточным для вывода, что именно русские виноваты", - сказал Андреев.
Он отметил, что от просьб предоставить доказательств польская сторона попросту отмахивается.
"Когда мы просим предъявить нам какие-нибудь доказательства, от нас просто отмахиваются — мол, "вы сами знаете, что вы виноваты, и мы знаем, что вы виноваты, поэтому это есть установленный факт", - рассказал посол.
Андреев напомнил, что польская сторона не стала отзывать ноту протеста, когда в 2022 году выяснилось, что двух польских граждан убила ракета, выпущенная украинскими военными.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Был известный случай, когда здесь упала украинская противоракета, убила двух польских граждан. Это было в 2022 году. Меня тогда в большой спешке вызвали в МИД, где-то около полуночи вручили ноту протеста. А уже той же ночью американцы сообщили, что это была украинская противоракета. Однако ноту протеста, которую мне вручили, отзывать не стали", - рассказал собеседник агентства.
В случаях с ракетами на территории Польши, которые якобы "залетали и улетали", России также заявляли протесты без доказательств, добавил посол.
"На днях упал и взорвался дрон где-то в Люблинском воеводстве. Нам прислали очередную ноту протеста, утверждалось, что БПЛА прилетел из Белоруссии. Теперь заместитель министра иностранных дел (Польши Владислав Теофил - ред.) Бартошевский заявляет, что он вроде бы прилетел с Украины. Вообще-то в таких серьезных вопросах, как у нас говорят, "тщательнее надо", - заключил Андреев.
Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
