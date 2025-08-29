Рейтинг@Mail.ru
29.08.2025
03:04 29.08.2025
Тарифная война США с КНР создает возможности для России, заявил посол
Тарифная война США с КНР создает возможности для России, заявил посол
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Тарифная война Вашингтона с Пекином создает новые возможности для российского бизнеса в Китае, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Ситуация с "тарифной войной", развязанной Вашингтоном, также создает новые возможности для российского бизнеса в КНР", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что на этом фоне работа по выявлению взаимовыгодных направлений для кооперации уже активно ведется. Дипломат подчеркнул, что главная задача России – не поиск конъюнктурных возможностей, которые быстро появляются и могут так же быстро исчезнуть на фоне турбулентной ситуации в мировом хозяйстве, а долгосрочное планирование торгово-экономической кооперации. "В этой работе ключевую роль играет разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, позволяющий на системной основе выстраивать повестку нашего практического взаимодействия", - добавил посол.
© Фото : пресс-служба посольстваИгорь Моргулов
© Фото : пресс-служба посольства
Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Тарифная война Вашингтона с Пекином создает новые возможности для российского бизнеса в Китае, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Ситуация с "тарифной войной", развязанной Вашингтоном, также создает новые возможности для российского бизнеса в КНР", - сказал дипломат.
Моргулов отметил, что на этом фоне работа по выявлению взаимовыгодных направлений для кооперации уже активно ведется.
Дипломат подчеркнул, что главная задача России – не поиск конъюнктурных возможностей, которые быстро появляются и могут так же быстро исчезнуть на фоне турбулентной ситуации в мировом хозяйстве, а долгосрочное планирование торгово-экономической кооперации.
"В этой работе ключевую роль играет разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, позволяющий на системной основе выстраивать повестку нашего практического взаимодействия", - добавил посол.
