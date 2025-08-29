https://ria.ru/20250829/posol-2038224985.html
Тарифная война США с КНР создает возможности для России, заявил посол
Тарифная война США с КНР создает возможности для России, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
Тарифная война США с КНР создает возможности для России, заявил посол
Тарифная война Вашингтона с Пекином создает новые возможности для российского бизнеса в Китае, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T03:04:00+03:00
2025-08-29T03:04:00+03:00
2025-08-29T03:04:00+03:00
китай
россия
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998359452_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_83c240bd0032e1a6bdad98f7c15aedc4.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Тарифная война Вашингтона с Пекином создает новые возможности для российского бизнеса в Китае, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Ситуация с "тарифной войной", развязанной Вашингтоном, также создает новые возможности для российского бизнеса в КНР", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что на этом фоне работа по выявлению взаимовыгодных направлений для кооперации уже активно ведется. Дипломат подчеркнул, что главная задача России – не поиск конъюнктурных возможностей, которые быстро появляются и могут так же быстро исчезнуть на фоне турбулентной ситуации в мировом хозяйстве, а долгосрочное планирование торгово-экономической кооперации. "В этой работе ключевую роль играет разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, позволяющий на системной основе выстраивать повестку нашего практического взаимодействия", - добавил посол.
https://ria.ru/20250829/posol-2038224045.html
https://ria.ru/20250829/posol-2038221281.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998359452_161:0:2829:2001_1920x0_80_0_0_a07dc541bcbcaf8fe9ba8b5c59163d9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, игорь моргулов
Китай, Россия, Игорь Моргулов
Тарифная война США с КНР создает возможности для России, заявил посол
Моргулов: тарифная война США с КНР создает возможности для российского бизнеса