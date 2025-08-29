https://ria.ru/20250829/posol-2038224985.html

Тарифная война США с КНР создает возможности для России, заявил посол

2025-08-29T03:04:00+03:00

китай

россия

игорь моргулов

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Тарифная война Вашингтона с Пекином создает новые возможности для российского бизнеса в Китае, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Ситуация с "тарифной войной", развязанной Вашингтоном, также создает новые возможности для российского бизнеса в КНР", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что на этом фоне работа по выявлению взаимовыгодных направлений для кооперации уже активно ведется. Дипломат подчеркнул, что главная задача России – не поиск конъюнктурных возможностей, которые быстро появляются и могут так же быстро исчезнуть на фоне турбулентной ситуации в мировом хозяйстве, а долгосрочное планирование торгово-экономической кооперации. "В этой работе ключевую роль играет разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, позволяющий на системной основе выстраивать повестку нашего практического взаимодействия", - добавил посол.

китай

россия

2025

