https://ria.ru/20250829/posol-2038224045.html
Китай готов содействовать решению конфликта на Украине, заявил посол
Китай готов содействовать решению конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
Китай готов содействовать решению конфликта на Украине, заявил посол
Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:33:00+03:00
2025-08-29T02:33:00+03:00
2025-08-29T02:33:00+03:00
в мире
китай
украина
пекин
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях", - отметил дипломат, говоря о позиции Китая в отношении урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20250829/posol-2038220713.html
китай
украина
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, пекин, игорь моргулов
В мире, Китай, Украина, Пекин, Игорь Моргулов
Китай готов содействовать решению конфликта на Украине, заявил посол
Посол Моргулов: Китай готов содействовать решению конфликта на Украине