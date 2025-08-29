https://ria.ru/20250829/posol-2038224045.html

Китай готов содействовать решению конфликта на Украине, заявил посол

Китай готов содействовать решению конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025

Китай готов содействовать решению конфликта на Украине, заявил посол

Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T02:33:00+03:00

2025-08-29T02:33:00+03:00

2025-08-29T02:33:00+03:00

в мире

китай

украина

пекин

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях", - отметил дипломат, говоря о позиции Китая в отношении урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20250829/posol-2038220713.html

китай

украина

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, пекин, игорь моргулов