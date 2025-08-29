Индия пока не будет вводить ответные меры на новую пошлину США, пишут СМИ
Bloomberg: Индия пока не планирует введения ответных мер на новую пошлину Трампа
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Нью-Дели не планирует в ближайшее время вводить ответные меры на новую пошлину, введённую президентом США Дональдом Трампом против Индии, страны поддерживают неформальные каналы связи по другим вопросам, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника.
Введенная Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
"Индия и США сохраняют открытыми неформальные каналы связи, и Нью-Дели не планирует немедленно принимать ответные меры на 50-процентные пошлины президента Дональда Трампа на южноазиатскую страну. Хотя переговоры по двустороннему торговому соглашению были отложены, две страны продолжают общаться по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику", - говорится в сообщении.
По данным источника агентства, на текущей неделе прошла онлайн-встреча с участием чиновников Трампа и высокопоставленных представителей МИД и МО Индии. Источник добавил, что Нью-Дели продолжит работать с Вашингтоном над двусторонним торговым соглашением, несмотря на то, что дата следующего раунда переговоров пока не назначена.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
