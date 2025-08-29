Рейтинг@Mail.ru
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/polyanskiy-2038429667.html
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 29.08.2025
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине
Партнеры России, "в первую очередь в Соединенных Штатах", все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине, заявил и.о... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T23:55:00+03:00
2025-08-29T23:55:00+03:00
в мире
дмитрий полянский
оон
россия
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 29 авг - РИА Новости. Партнеры России, "в первую очередь в Соединенных Штатах", все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Некоторый оптимизм внушает то, что некоторые наши партнеры, в первую очередь в Соединенных Штатах, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта, без чего его невозможно урегулировать", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250829/tramp-2038413808.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий полянский, оон, россия, украина, сша
В мире, Дмитрий Полянский, ООН, Россия, Украина, США
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине

Полянский: США яснее видят важность устранения первопричин конфликта на Украине

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 29 авг - РИА Новости. Партнеры России, "в первую очередь в Соединенных Штатах", все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Некоторый оптимизм внушает то, что некоторые наши партнеры, в первую очередь в Соединенных Штатах, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта, без чего его невозможно урегулировать", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине
Вчера, 20:27
 
В миреДмитрий ПолянскийООНРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала