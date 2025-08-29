https://ria.ru/20250829/polyanskiy-2038429667.html
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 29.08.2025
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине
Партнеры России, "в первую очередь в Соединенных Штатах", все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине, заявил и.о... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T23:55:00+03:00
2025-08-29T23:55:00+03:00
2025-08-29T23:55:00+03:00
в мире
дмитрий полянский
оон
россия
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 29 авг - РИА Новости. Партнеры России, "в первую очередь в Соединенных Штатах", все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Некоторый оптимизм внушает то, что некоторые наши партнеры, в первую очередь в Соединенных Штатах, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта, без чего его невозможно урегулировать", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250829/tramp-2038413808.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий полянский, оон, россия, украина, сша
В мире, Дмитрий Полянский, ООН, Россия, Украина, США
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине
Полянский: США яснее видят важность устранения первопричин конфликта на Украине