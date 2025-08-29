https://ria.ru/20250829/polyanskiy-2038429667.html

Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине

ООН, 29 авг - РИА Новости. Партнеры России, "в первую очередь в Соединенных Штатах", все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта на Украине, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Некоторый оптимизм внушает то, что некоторые наши партнеры, в первую очередь в Соединенных Штатах, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта, без чего его невозможно урегулировать", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.

