https://ria.ru/20250829/polsha-2038389844.html

В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами

В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами - РИА Новости, 29.08.2025

В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами

Польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих Украинцев, сообщил министр внутренних... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T18:03:00+03:00

2025-08-29T18:03:00+03:00

2025-08-29T18:31:00+03:00

в мире

украина

польша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038396748_48:261:924:754_1920x0_80_0_0_9f38d830e96e6db775929fd5ec0411fd.jpg

ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих Украинцев, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский. Несколько дней назад президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. После февраля 2022 года в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода. В пятницу в соцсети TikTok пользователь с ником stepan3336 разместил видеозапись на фоне работы польских спасателей, которые заняты тушением пожара. Он утверждал, что дом подожгли украинцы и потребовал вернуть им пособие, угрожая дальнейшими поджогами. "Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения", - написал Кервиньский на платформе Х. Он добавил, что полицейские инициируют депортацию задержанного. "Полиция сотрудничает с Пограничной стражей, куда будет направлен запрос на депортацию", - написал министр.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038335360.html

https://ria.ru/20250829/polsha-2038222354.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, евросоюз