В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами - РИА Новости, 29.08.2025
18:03 29.08.2025 (обновлено: 18:31 29.08.2025)
В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами
в мире
украина
польша
евросоюз
ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих Украинцев, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский. Несколько дней назад президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. После февраля 2022 года в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода. В пятницу в соцсети TikTok пользователь с ником stepan3336 разместил видеозапись на фоне работы польских спасателей, которые заняты тушением пожара. Он утверждал, что дом подожгли украинцы и потребовал вернуть им пособие, угрожая дальнейшими поджогами. "Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения", - написал Кервиньский на платформе Х. Он добавил, что полицейские инициируют депортацию задержанного. "Полиция сотрудничает с Пограничной стражей, куда будет направлен запрос на депортацию", - написал министр.
в мире, украина, польша, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Евросоюз
В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами

Полиция Польши задержала украинца, угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат

ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих Украинцев, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
Несколько дней назад президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. После февраля 2022 года в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
В пятницу в соцсети TikTok пользователь с ником stepan3336 разместил видеозапись на фоне работы польских спасателей, которые заняты тушением пожара. Он утверждал, что дом подожгли украинцы и потребовал вернуть им пособие, угрожая дальнейшими поджогами.
"Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения", - написал Кервиньский на платформе Х.
Он добавил, что полицейские инициируют депортацию задержанного. "Полиция сотрудничает с Пограничной стражей, куда будет направлен запрос на депортацию", - написал министр.
