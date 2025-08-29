Неприятие бандеровщины в Польше нарастает, заявил посол России
ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Неприятие бандеровской идеологии нарастает в Польше, но для местных элит главное – это навредить России, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Он отметил что неприятие бандеровской идеологии в Польше существовало всегда, а сейчас эта тема получила новое развитие, президент Польши Кароль Навроцкий даже предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской.
"Неприятие бандеровской идеологии и культа так называемых украинских "героев" - Бандеры, Шухевича и других, виновных в истреблении польского мирного населения на Западной Украине в 1943-1944 годах, в Польше существовало всегда. Сейчас с учетом настроений в польском обществе эта тема становится предметом все более острых споров и в польских эшелонах власти - вот дошло и до предложения законодательно запретить пропаганду бандеровщины", - сказал он.
"Парадокс, но сначала вне закона поставили вслед за нацистской коммунистическую идеологию, и только сейчас дошел, наконец, черед и до бандеровской, хотя, казалось бы, кому-кому, а уж полякам должно быть хорошо известно, что такое бандеровщина и чем она обернулась в истории польского народа", - добавил Андреев.
При этом посол считает, что не стоит придавать большого значения тому факту, что Навроцкий недавно наложил вето на закон о помощи Украине и украинцам.
"Я бы не придавал этой ситуации какого-то чрезмерного значения. Ведь в ходе избирательной кампании и нынешний президент, и оппозиционная партия "Право и справедливость", которая его поддерживала, и кандидат от либеральной коалиции Рафал Тшасковский, и премьер-министр Дональд Туск соглашались в том, что нужно ограничивать и ужесточать условия предоставления помощи украинским беженцам. Этого не оказалось в законопроекте, который принял польский парламент, и президент на этом основании наложил на него вето. Но никаких принципиальных противоречий между польскими политическими силами в этом плане нет", - сказал собеседник агентства.
"Закон, вероятно, спешно примут в уточненной редакции, а Польша и дальше будет истово поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией", - заключил он.
Навроцкий ранее наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.
Также он предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской и пообещал подготовить соответствующий законопроект.
В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН*-УПА*, запрещенные в РФ экстремистские организации).
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция по публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией. В России существует административная ответственность за публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.
* Запрещенные в России экстремистские организации
