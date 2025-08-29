https://ria.ru/20250829/politsija-2038230161.html

СМИ: полиция дважды приезжала на вызовы к стрелявшему в школе в Миннесоте

Полиция дважды приезжала на вызовы в дом к стрелявшему в католической школе в американском городе Миннесота, когда он еще был подростком, сообщает телеканал NBC РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция дважды приезжала на вызовы в дом к стрелявшему в католической школе в американском городе Миннесота, когда он еще был подростком, сообщает телеканал NBC со ссылкой на просмотренные полицейские отчеты. "Сильно отредактированный полицейский отчет, полученный NBC из полицейского управления города Иган, штат Миннесота, датирован 26 января 2018 года и содержит описание из двух слов, объясняющее причину, по которой офицер был направлен по этому адресу: психическое здоровье", - говорится в сообщении телеканала. В документах уточняется, что офицеры прибыли в дом к подростку, чтобы проверить его состояние. Еще за два года до вызова психиатрической помощи полиция также отреагировала на сообщение об "уголовном преступлении" в доме нападавшего, однако помимо упоминания о закрытии дела в отчёте умалчиваются все подробности происшествия. В среду губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил, что в католической школе Миннеаполиса произошла стрельба. Глава городской полиции Миннеаполиса Брайан Охара уточнял, что в результате двое детей погибли, 14 ранены. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Позже молодой человек покончил с собой. По данным главы городской полиции, преступник идентифицирован как 23-летний Робин Уэстмид.

