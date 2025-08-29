Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полиция дважды приезжала на вызовы к стрелявшему в школе в Миннесоте - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/politsija-2038230161.html
СМИ: полиция дважды приезжала на вызовы к стрелявшему в школе в Миннесоте
СМИ: полиция дважды приезжала на вызовы к стрелявшему в школе в Миннесоте - РИА Новости, 29.08.2025
СМИ: полиция дважды приезжала на вызовы к стрелявшему в школе в Миннесоте
Полиция дважды приезжала на вызовы в дом к стрелявшему в католической школе в американском городе Миннесота, когда он еще был подростком, сообщает телеканал NBC РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T05:20:00+03:00
2025-08-29T05:20:00+03:00
в мире
миннесота
миннеаполис
тим уолц
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ce3fac2d3b9d251187247ca1b2f842c7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция дважды приезжала на вызовы в дом к стрелявшему в католической школе в американском городе Миннесота, когда он еще был подростком, сообщает телеканал NBC со ссылкой на просмотренные полицейские отчеты. "Сильно отредактированный полицейский отчет, полученный NBC из полицейского управления города Иган, штат Миннесота, датирован 26 января 2018 года и содержит описание из двух слов, объясняющее причину, по которой офицер был направлен по этому адресу: психическое здоровье", - говорится в сообщении телеканала. В документах уточняется, что офицеры прибыли в дом к подростку, чтобы проверить его состояние. Еще за два года до вызова психиатрической помощи полиция также отреагировала на сообщение об "уголовном преступлении" в доме нападавшего, однако помимо упоминания о закрытии дела в отчёте умалчиваются все подробности происшествия. В среду губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил, что в католической школе Миннеаполиса произошла стрельба. Глава городской полиции Миннеаполиса Брайан Охара уточнял, что в результате двое детей погибли, 14 ранены. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Позже молодой человек покончил с собой. По данным главы городской полиции, преступник идентифицирован как 23-летний Робин Уэстмид.
https://ria.ru/20250827/ssha-2037949855.html
https://ria.ru/20250827/ssha-2037978849.html
миннесота
миннеаполис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_86e72ed4abd119de22155992e0002611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннесота, миннеаполис, тим уолц, nbc
В мире, Миннесота, Миннеаполис, Тим Уолц, NBC
СМИ: полиция дважды приезжала на вызовы к стрелявшему в школе в Миннесоте

NBC: полиция дважды приезжала на вызовы в дом к стрелявшему в школе в Миннесоте

© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция дважды приезжала на вызовы в дом к стрелявшему в католической школе в американском городе Миннесота, когда он еще был подростком, сообщает телеканал NBC со ссылкой на просмотренные полицейские отчеты.
"Сильно отредактированный полицейский отчет, полученный NBC из полицейского управления города Иган, штат Миннесота, датирован 26 января 2018 года и содержит описание из двух слов, объясняющее причину, по которой офицер был направлен по этому адресу: психическое здоровье", - говорится в сообщении телеканала.
Сотрудники правоохранительных органов возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Во время стрельбы в Миннесоте погибло двое детей
27 августа, 19:04
В документах уточняется, что офицеры прибыли в дом к подростку, чтобы проверить его состояние. Еще за два года до вызова психиатрической помощи полиция также отреагировала на сообщение об "уголовном преступлении" в доме нападавшего, однако помимо упоминания о закрытии дела в отчёте умалчиваются все подробности происшествия.
В среду губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил, что в католической школе Миннеаполиса произошла стрельба. Глава городской полиции Миннеаполиса Брайан Охара уточнял, что в результате двое детей погибли, 14 ранены. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Позже молодой человек покончил с собой. По данным главы городской полиции, преступник идентифицирован как 23-летний Робин Уэстмид.
Девушка у входа католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Устроивший стрельбу в американской Миннесоте купил оружие законно
27 августа, 22:58
 
В миреМиннесотаМиннеаполисТим УолцNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала