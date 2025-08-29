Подростка из Красноярского края внесли в базу "Миротворца"
Несовершеннолетнего подростка из Красноярского края внесли в базу "Миротворца"
Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта "Миротворец" . Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Подростка в возрасте 14 лет из Красноярского края внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщается на сайте украинского ресурса.
Как утверждается на сайте, подросток был внесен в базу сайта в том числе за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Кроме того, причиной для внесения в базу стало то, что мальчик принял участие в турнире по вольной борьбе, а призовые деньги передал на нужды СВО, следует из карточки подростка на сайте "Миротворец".
Личные данные несовершеннолетних не впервые публикуются на "Миротворце". Ранее в базу были добавлены данные двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в список включили юную журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которой на тот момент было 12 лет. В базу попал также четырехлетний ребенок, а также еще 13 несовершеннолетних, чьи персональные данные вскоре исчезли с сайта. Однако теперь их анкеты снова доступны.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
