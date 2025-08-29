https://ria.ru/20250829/podpole-2038228036.html

Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard

Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard - РИА Новости, 29.08.2025

Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard

Жители Киевской области сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard, которую обнаружили на месте, где во время Великой Отечественной войны... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T04:18:00+03:00

2025-08-29T04:18:00+03:00

2025-08-29T04:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_44c6069b111b7659041f877daeaa9cf1.jpg

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Жители Киевской области сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard, которую обнаружили на месте, где во время Великой Отечественной войны располагалась танковая дивизия СС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры. "Местные жители во время прогулки обнаружили немецкий Gepard на месте, где во времена Великой Отечественной войны стояла танковая дивизия СС. После увиденного местные решили поджечь западную технику",- сообщил Лебедев. Он добавил, что помимо техники местные жители обнаружили спящих военных ВСУ, находящихся в сильном алкогольном опьянении.

https://ria.ru/20250827/vsu-2037781728.html

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины