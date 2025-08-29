https://ria.ru/20250829/podpole-2038228036.html
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard - РИА Новости, 29.08.2025
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard
Жители Киевской области сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard, которую обнаружили на месте, где во время Великой Отечественной войны...
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Жители Киевской области сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard, которую обнаружили на месте, где во время Великой Отечественной войны располагалась танковая дивизия СС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры. "Местные жители во время прогулки обнаружили немецкий Gepard на месте, где во времена Великой Отечественной войны стояла танковая дивизия СС. После увиденного местные решили поджечь западную технику",- сообщил Лебедев. Он добавил, что помимо техники местные жители обнаружили спящих военных ВСУ, находящихся в сильном алкогольном опьянении.
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard
