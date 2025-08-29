Рейтинг@Mail.ru
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 29.08.2025
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard - РИА Новости, 29.08.2025
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard
Жители Киевской области сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard, которую обнаружили на месте, где во время Великой Отечественной войны... РИА Новости, 29.08.2025
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Жители Киевской области сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard, которую обнаружили на месте, где во время Великой Отечественной войны располагалась танковая дивизия СС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры. "Местные жители во время прогулки обнаружили немецкий Gepard на месте, где во времена Великой Отечественной войны стояла танковая дивизия СС. После увиденного местные решили поджечь западную технику",- сообщил Лебедев. Он добавил, что помимо техники местные жители обнаружили спящих военных ВСУ, находящихся в сильном алкогольном опьянении.
киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard

Жители Киевской области сожгли немецкую самоходную установку Gepard

Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Жители Киевской области сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard, которую обнаружили на месте, где во время Великой Отечественной войны располагалась танковая дивизия СС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры.
"Местные жители во время прогулки обнаружили немецкий Gepard на месте, где во времена Великой Отечественной войны стояла танковая дивизия СС. После увиденного местные решили поджечь западную технику",- сообщил Лебедев.
Он добавил, что помимо техники местные жители обнаружили спящих военных ВСУ, находящихся в сильном алкогольном опьянении.
