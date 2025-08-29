Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали аферистку, которая обманула на деньги пенсионерку - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/podmoskove-2038355488.html
В Подмосковье задержали аферистку, которая обманула на деньги пенсионерку
В Подмосковье задержали аферистку, которая обманула на деньги пенсионерку - РИА Новости, 29.08.2025
В Подмосковье задержали аферистку, которая обманула на деньги пенсионерку
Полиция Подмосковья задержала 21-летнюю аферистку из Новосибирска, которая два года назад с остальными соучастниками мошеннической схемы украла у пенсионерки... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:17:00+03:00
2025-08-29T16:17:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала 21-летнюю аферистку из Новосибирска, которая два года назад с остальными соучастниками мошеннической схемы украла у пенсионерки 8,8 миллиона рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники ОМВД России "Шаховской" задержали подозреваемую в преступлении, которое совершено 2 года назад", - сказала она. По информации полиции, в 2023 году у пенсионерки из городского округа Шаховская обманными путем мошенники украли 8,8 миллиона рублей. Аферисты, представляясь работниками различных ведомств, ввели пожилую женщину в заблуждение и убедили ее перевести все сбережения на их счета. В ходе оперативных мероприятий была уставлена причастность 21-летней девушки из Новосибирска. Ее задержали по месту жительства выехавшие в служебную командировку сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД. Фигурантка сейчас под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ), идет розыск ее соучастников.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html
россия
новосибирск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирск, московская область (подмосковье), татьяна петрова
Происшествия, Россия, Новосибирск, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова
В Подмосковье задержали аферистку, которая обманула на деньги пенсионерку

В Подмосковье задержали аферистку, укравшую у пенсионерки 8,8 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала 21-летнюю аферистку из Новосибирска, которая два года назад с остальными соучастниками мошеннической схемы украла у пенсионерки 8,8 миллиона рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудники ОМВД России "Шаховской" задержали подозреваемую в преступлении, которое совершено 2 года назад", - сказала она.
По информации полиции, в 2023 году у пенсионерки из городского округа Шаховская обманными путем мошенники украли 8,8 миллиона рублей. Аферисты, представляясь работниками различных ведомств, ввели пожилую женщину в заблуждение и убедили ее перевести все сбережения на их счета.
В ходе оперативных мероприятий была уставлена причастность 21-летней девушки из Новосибирска. Ее задержали по месту жительства выехавшие в служебную командировку сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД.
Фигурантка сейчас под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ), идет розыск ее соучастников.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Москве пенсионерка в течение года перевела мошенникам 90 миллионов рублей
29 ноября 2024, 10:45
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскМосковская область (Подмосковье)Татьяна Петрова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала