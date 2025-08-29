https://ria.ru/20250829/podmoskove-2038355488.html
В Подмосковье задержали аферистку, которая обманула на деньги пенсионерку
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала 21-летнюю аферистку из Новосибирска, которая два года назад с остальными соучастниками мошеннической схемы украла у пенсионерки 8,8 миллиона рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники ОМВД России "Шаховской" задержали подозреваемую в преступлении, которое совершено 2 года назад", - сказала она. По информации полиции, в 2023 году у пенсионерки из городского округа Шаховская обманными путем мошенники украли 8,8 миллиона рублей. Аферисты, представляясь работниками различных ведомств, ввели пожилую женщину в заблуждение и убедили ее перевести все сбережения на их счета. В ходе оперативных мероприятий была уставлена причастность 21-летней девушки из Новосибирска. Ее задержали по месту жительства выехавшие в служебную командировку сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД. Фигурантка сейчас под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ), идет розыск ее соучастников.
