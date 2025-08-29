https://ria.ru/20250829/ploschad-2038262538.html

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 42,4 гектара

КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Площадь пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 42,4 гектара, один из очагов возгорания в селе Криница ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу МЧС сообщило об увеличении площади до 41,5 гектара. "Площадь очагов возгорания на территории Геленджикского лесничества составляет 42,4 гектара. На месте работают 539 человек и 78 единиц техники" - говорится в сообщении оперштаба. В настоящее время, как отмечается, остаются четыре очага возгорания: Красная Щель – 12 гектаров, Грекова Щель – 14,5 гектара, Темная Щель – 13 гектаров, село Береговое – 2 гектара, при этом последний очаг локализован. "Пятый очаг – в селе Криница - ликвидировали накануне, 28 августа, на площади 0,9 гектара", - заключили в оперштабе. Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил утром в пятницу в официальном Telegram-канале, что пожар вместе со спасателями тушат 80 волонтеров. Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.

