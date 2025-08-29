Украинский пленный заявил, что мобилизация всех достала
Пленный военный ВСУ заявил, что украинцы устали от мобилизации
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Принудительная мобилизация на Украине уже всех "допекла", и общество может скоро не выдержать связанного с ней напряжения, считает пленный военнослужащий ВСУ Сергей Постник.
"Допекло уже людей, что тут говорить. Кого-то уже вообще достало. Забирают ведь кого - самых родных, сыновей. Я думаю, что люди не выдержат так ещё долго. Потому что уже достало каждого, каждую семью, у кого есть сын, отец. Скоро что-то произойдёт, потому что так не может быть", - сказал Постник в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что находился на позиции в составе группы из восьми человек. Российские бойцы обошли лес, где был Постник, с тыла. Украинские военнослужащие сдались в плен, потому что не понимали, что делать дальше, так как командование не дало им разрешение на отступление, а отступать было некуда.
Также Постник признался, что был мобилизован уже второй раз. Первый раз его принудительно отправили на АТО (так называемая украинская "антитеррористическая операция" на Донбассе, начавшаяся в 2014 году). Он отметил, что в рядах ВСУ оказался несмотря на значительные проблемы со здоровьем - "суставов нет, всё стёрто, спина в грыжах".