Российские студенты разработали платформу аренды дронов для фермеров

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские студенты разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов, которые помогают при ведении хозяйства, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ). "Платформа ErgoBot работает как каршеринг, только для беспилотников. Фермер заходит в приложение, выбирает нужный тип дрона для своих задач, бронирует его на определенное время и получает технику с оператором или без него", - рассказали в университете, комментируя новую разработку. В ГАУ объяснили, что дроны можно использовать для опрыскивания полей пестицидами и удобрениями, мониторинга состояния посевов, оценки урожайности, поиска проблемных участков поля, создания карт полей для точного земледелия. Там отметили, что сервис открывает доступ к дорогому и высокотехнологичному фермерскому оборудованию, которое недоступно для небольших хозяйств. Вместо индивидуальной покупки дорогостоящей техники, простаивающей большую часть времени, фермеры получают доступ к общему парку, используя его по мере надобности, заверили в университете.

