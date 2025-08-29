Рейтинг@Mail.ru
Российские студенты разработали платформу аренды дронов для фермеров - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:54 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/platforma-2038235067.html
Российские студенты разработали платформу аренды дронов для фермеров
Российские студенты разработали платформу аренды дронов для фермеров - РИА Новости, 29.08.2025
Российские студенты разработали платформу аренды дронов для фермеров
Российские студенты разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов, которые помогают при ведении хозяйства, сообщили РИА Новости в Казанском... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:54:00+03:00
2025-08-29T06:54:00+03:00
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fea4ebae7ed76ed5d728f69cf2992700.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские студенты разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов, которые помогают при ведении хозяйства, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ). "Платформа ErgoBot работает как каршеринг, только для беспилотников. Фермер заходит в приложение, выбирает нужный тип дрона для своих задач, бронирует его на определенное время и получает технику с оператором или без него", - рассказали в университете, комментируя новую разработку. В ГАУ объяснили, что дроны можно использовать для опрыскивания полей пестицидами и удобрениями, мониторинга состояния посевов, оценки урожайности, поиска проблемных участков поля, создания карт полей для точного земледелия. Там отметили, что сервис открывает доступ к дорогому и высокотехнологичному фермерскому оборудованию, которое недоступно для небольших хозяйств. Вместо индивидуальной покупки дорогостоящей техники, простаивающей большую часть времени, фермеры получают доступ к общему парку, используя его по мере надобности, заверили в университете.
https://ria.ru/20250826/kompensatsiya-2037601865.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ab6d4b3c2653617848dcca7abd579b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии
Технологии
Российские студенты разработали платформу аренды дронов для фермеров

В Казанском ГАУ разработали платформу аренды дронов для фермеров

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские студенты разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов, которые помогают при ведении хозяйства, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ).
"Платформа ErgoBot работает как каршеринг, только для беспилотников. Фермер заходит в приложение, выбирает нужный тип дрона для своих задач, бронирует его на определенное время и получает технику с оператором или без него", - рассказали в университете, комментируя новую разработку.
В ГАУ объяснили, что дроны можно использовать для опрыскивания полей пестицидами и удобрениями, мониторинга состояния посевов, оценки урожайности, поиска проблемных участков поля, создания карт полей для точного земледелия.
Там отметили, что сервис открывает доступ к дорогому и высокотехнологичному фермерскому оборудованию, которое недоступно для небольших хозяйств. Вместо индивидуальной покупки дорогостоящей техники, простаивающей большую часть времени, фермеры получают доступ к общему парку, используя его по мере надобности, заверили в университете.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Минцифры разработает механизм компенсации ущерба от кибермошенничества
26 августа, 10:23
 
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала