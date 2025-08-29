https://ria.ru/20250829/peskov-2038312448.html

Песков высказался о необходимости проведения встреч на высшем уровне

Песков высказался о необходимости проведения встреч на высшем уровне - РИА Новости, 29.08.2025

Песков высказался о необходимости проведения встреч на высшем уровне

Встречи на высшем уровне нужны, чтобы финализировать наработки экспертов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:24:00+03:00

2025-08-29T13:24:00+03:00

2025-08-29T13:24:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Встречи на высшем уровне нужны, чтобы финализировать наработки экспертов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. "Любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности встречи Путина с Зеленским.

https://ria.ru/20250829/putin-2038310325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский