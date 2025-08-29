https://ria.ru/20250829/peskov-2038312448.html
Песков высказался о необходимости проведения встреч на высшем уровне
Песков высказался о необходимости проведения встреч на высшем уровне - РИА Новости, 29.08.2025
Песков высказался о необходимости проведения встреч на высшем уровне
Встречи на высшем уровне нужны, чтобы финализировать наработки экспертов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:24:00+03:00
2025-08-29T13:24:00+03:00
2025-08-29T13:24:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Встречи на высшем уровне нужны, чтобы финализировать наработки экспертов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. "Любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности встречи Путина с Зеленским.
https://ria.ru/20250829/putin-2038310325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Песков высказался о необходимости проведения встреч на высшем уровне
Песков: встречи на высшем уровне нужны, чтобы финализировать наработки экспертов