Все позиции России по урегулированию доведены до Киева, заявил Песков
Все позиции России по урегулированию доведены до Киева, заявил Песков
Все позиции России по урегулированию были доведены до Киева, положения в письменном виде переданы украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента РФ
2025-08-29T13:23:00+03:00
2025-08-29T13:23:00+03:00
2025-08-29T13:23:00+03:00
в мире
россия
киев
дмитрий песков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все позиции России по урегулированию были доведены до Киева, положения в письменном виде переданы украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам, все наши позиции доведены, соответствующие проекты, скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
россия
киев
