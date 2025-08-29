Рейтинг@Mail.ru
29.08.2025
13:23 29.08.2025
Все позиции России по урегулированию доведены до Киева, заявил Песков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все позиции России по урегулированию были доведены до Киева, положения в письменном виде переданы украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам, все наши позиции доведены, соответствующие проекты, скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все позиции России по урегулированию были доведены до Киева, положения в письменном виде переданы украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам, все наши позиции доведены, соответствующие проекты, скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
24 декабря 2024, 12:40
 
