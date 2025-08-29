Рейтинг@Mail.ru
13:17 29.08.2025
Песков назвал беседу Путина и Трампа на Аляске своевременной
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске была нужной, своевременной и конструктивной, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В целом я хочу подтвердить, что беседа была нужная, и сам президент об этом говорил, президент Путин. Она была своевременная, она была содержательная и очень конструктивная", - сказал Песков журналистам. ​ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Кремле ответили на вопрос о позиции Путина по встрече с Зеленским
Вчера, 13:14
 
