Песков назвал беседу Путина и Трампа на Аляске своевременной
2025-08-29T13:17:00+03:00
владимир путин
в мире
аляска
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске была нужной, своевременной и конструктивной, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В целом я хочу подтвердить, что беседа была нужная, и сам президент об этом говорил, президент Путин. Она была своевременная, она была содержательная и очень конструктивная", - сказал Песков журналистам. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
аляска
россия
сша
