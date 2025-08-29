Рейтинг@Mail.ru
29.08.2025
Кремль не раскрывает все детали беседы Путина и Трампа, заявил Песков
13:15 29.08.2025
Кремль не раскрывает все детали беседы Путина и Трампа, заявил Песков
Кремль не раскрывает все детали беседы Путина и Трампа, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2025
Кремль не раскрывает все детали беседы Путина и Трампа, заявил Песков
Кремль сознательно не раскрывает все детали беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кремль сознательно не раскрывает все детали беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске", - сказал Песков журналистам. ​ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Кремль не раскрывает все детали беседы Путина и Трампа, заявил Песков

Песков: Кремль не раскрывает все детали беседы Путина и Трампа на Аляске

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кремль сознательно не раскрывает все детали беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске", - сказал Песков журналистам. ​
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Диалог Путина и Трампа изменит мир, считает глава РФПИ
Россия США Аляска Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков
 
 
